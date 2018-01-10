最新研究！不只脫屑發癢 2成乾癬患者還是眼疾高危險群

2018年01月10日 11:46 中時 倪浩倫

醫師提醒，當乾癬患者的眼部出現紅腫、視力模糊時，便應適時就醫檢查。（倪浩倫攝）

40幾歲的陳先生，10幾年前罹患重度乾癬，近期因為工作常熬夜加班，加上天氣急凍，不僅症狀變嚴重，眼球還出現恐怖的大片血絲，檢查發現是眼部葡萄膜炎。醫師指出，最新研究顯示，有2成的乾癬患者是併發眼部葡萄膜炎的高危險群，最高機率是常人2.4倍，若不及時治療，容易惡化成青光眼或白內障。

林口長庚近期完成一項流行病學研究，透過分析全民健保資料庫中30萬筆、包含15萬名乾癬患者和15萬名正常人的資料，探討乾癬患者和眼部葡萄膜炎的關聯性。研究計畫負責人、林口長庚皮膚科教授紀景琪說，國內15萬名乾癬患者中，輕度乾癬且未合併乾癬性關節炎者約12萬，其餘3萬多人併發眼部葡萄膜炎的機率是正常人的1.42~2.4倍，該研究日前已經刊登在「美國醫學會眼科學期刊」。

研究發現，重度乾癬卻未合併乾癬性關節炎，和輕度乾癬且有合併乾癬性關節炎者，發生眼部葡萄膜炎的機會是一般人的1.42倍，至於重度乾癬又有乾癬性關節炎，機會則飆升至2.4倍，而上述這3群人共約3萬人。紀景琪補充，乾癬性關節炎多發生在手指腳趾，因指頭的軟組織會腫大，也被稱作「香腸指」，若不積極控制病情，可能會惡化到關節變形，嚴重影響生活功能。

紀景琪解釋，乾癬不會傳染，而是一種全身性皮膚發炎反應，體內免疫細胞因故過度反應，進而讓皮膚發癢、脫屑而形成乾癬，但此時不只皮膚「其實全身都在發炎」，包括主動脈、肝臟、血管、關節等，甚至讓眼部葡萄膜發炎，嚴重恐併發青光眼、白內障而失明。

上述40幾歲的陳先生，因重度乾癬併發左眼葡萄膜炎，眼睛出現大片血絲，幸及時就醫而救回視力。紀景琪說，若是眼部葡萄膜前端的血管發炎，因為靠近瞳孔和水晶體，很容易被發現，但發炎的血管若在後端，一般外觀則難以看出；他提醒，當乾癬患者的眼部出現紅腫、視力模糊時，便應適時就醫檢查。

紀景琪提醒，冬季是乾癬的好發季節，患者應該保持生活作息規律、睡眠充足、減少壓力、適度運動、避免菸就和高熱量飲食，並注意體重控制，均有助於控制乾癬病情。

(中時)