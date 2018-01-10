「從來沒有把你當老婆」 王家百億公主產子後守活寡

2018年01月10日 11:56 中時電子報 孫曜樟

王永慶孫女王思涵婚變鬧的沸沸揚揚，鏡周刊 10日爆料，王家親友說王思涵懷孕後至今二年多，與黃健維完全沒有性生活，黃還以「你一直不是我想娶的人」「從來沒有把你當老婆」等話語傷透王女心，不僅對兒子漠不關心，還常上酒店紓壓。

王文洋女兒王思涵與老公黃建維婚變，周刊今爆料老公家暴、上酒店還高額贍養費，黃健維10日再度發聲明駁斥且擬提告。

鏡周刊報導，王思涵在婚後曾百般討好黃健維，就為了維持一個完整的家，但對王女的用心黃健維似乎不領情，在2016年王女生下兒子後，反而更加冷漠，王家親友說，王思涵也曾問黃健維怎麼了？可得到的回答卻是「你一直不是我想娶的人，我不想住豪宅，只想住一般房子，過一般人的生活」、「從來沒有把你當老婆，也沒有把這裡當家」。

更誇張的是兒子出生後，黃健維還對王思涵說壓力大，所以要去酒店紓壓，她怕婚姻破裂只好同意，但黃卻曾一個月去了8次酒店，另外在家也不幫兒子換尿布、餵飯甚至連洗澡都懶的做。

但黃健維在周刊爆料曾對王女家暴事件後，也再度發出聲明駁斥，對女方不實指控感到心寒，並說，雙方相識14年，感情相當好，女方在106年1月雙方相知相遇日紀念日更手書14週年紀念卡片，詎料去年7月林俊龍先生介入後，女方生變，要求分居，雙方婚姻期間絕無任何家暴情形。

因工作所需曾前往酒店應酬，但前去之場所及緣由乃至預計何時返家，均會以LINE向女方報備使其知悉，不致擔憂。

(中時電子報)