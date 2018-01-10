IH電子鍋X舒肥機　一機抵多機的創新科技

2018年01月10日 11:46 中時電子報 綜合報導

鍋寶提供

鍋寶IH智能定溫電子鍋 創新【定溫料理】讓電子鍋不只會煮飯

因應現代人對於鍋具的「多功能」需求，深耕台灣的品牌「鍋寶」耗時多年、歷經上萬次的測試開發，榮獲2017台北國際發明展最高榮譽鉑金獎及多國專利的肯定。讓電子鍋不僅能煮米飯，更結合時下最夯的法式料理「舒肥」、「低溫熟成」等米其林餐廳級的廚藝工法，創新研發IH電子鍋+舒肥機的【定溫料理】功能，採用IH精準控溫的高科技，除了米飯香Q彈口，使用【定溫料理】功能所製作的牛排、醉雞…可達到肉汁封存、內外均質熟度一致的完美口感，媲美米其林星級餐廳美味，除了肉品，定溫料理還能使用於解凍、蒸蛋、烤布蕾…等多用途料理。

精準控溫1℃ 料理美味再升級

鍋寶IH智能定溫電子鍋獨家專利的定溫料理感溫棒，內建日本感溫器，精確感知及控制鍋內溫度，溫度誤差值控制在±1℃以內，不但是米其林餐廳普遍使用的技法，因應現代忙碌生活，ONE TOUCH可全自動烹煮，全程免看顧、不焦底、不溢出。精準控溫讓IH智能定溫電子鍋功能再升級，跳脫以往IH電子鍋只能煮飯的既定框架，製作各式料理，都能輕鬆達成極致美味。

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16種智慧烹煮模式 一機抵多機

鍋寶以創新科技，將IH智能定溫電子鍋打造成高科技多功能鍋，除了煮出的米飯媲美國際品牌電子鍋之外，更結合濃湯、燉湯、蒸煮…等16種智慧烹煮模式，燉雞湯、煮咖哩、蒸包子、活性糙米飯、燉飯、煲仔飯…多元化的料理，不僅CP值為業界之最，一機抵多機的設計，亦可節省現代家庭的空間。

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知名女星林心如代言 好評推薦

鍋寶IH智能定溫電子鍋邀請到當紅知名女星林心如代言。林心如熱愛美食，尤其是牛排，已是老饕等級。接洽初期，一聽到「可以做舒肥牛排的電子鍋」，林心如便一口答應接下代言，拍攝形象廣告當天，不但對米飯讚賞有加，還實地試吃定溫料理過的牛排，林心如忍不住豎起大拇指表示，定溫（舒肥）過的牛排，美味直逼米其林星級餐廳主廚的料理，讓吃遍高級餐廳的她都十分驚艷！

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(中時電子報)