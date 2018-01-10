林佳龍接見美智庫 盼推動非傳統城市外交

2018年01月10日 12:08 中時 陳世宗

美國華府智庫「全球台灣研究中心」GTI參訪團，9日拜會台中市長林佳龍，就國際情勢與區域經濟與林市長交換意見。林佳龍表示，台中推動非傳統城市外交有成，在地許多隱形冠軍產業，一改過去單打獨鬥，藉由策略聯盟進軍國際，有效提升國際競爭力。

美國華府智庫「全球台灣研究中心」GTI副董事長胡兌昀等人率團造訪台灣，繼拜會總統蔡英文、行政院長賴清德等府院高層人士後，昨(9日)專程至市府拜會林市長，雙方針對國際情勢、區域經濟、台中在地產業的鍊結等多元議題廣泛交流。

林佳龍指出，台中正有目標、有方法地逐步推動非傳統城市外交，如前愛達荷州共和黨主席葉望輝論述的「州國關係」，加強台灣與美國州政府層級的交流；藉此突破台灣所面臨的外交困境；同時，也強化地方自治，以六都做為經濟體，與國際進一步鏈結、合作。

林佳龍說，去年市府邀請產官學各界人士組隊到各國參訪交流，在地方政府的帶領下，強化在地產業與國際知名大廠的合作，皆獲得豐碩成果；包括日本安川電機、法國空中巴士、德國西門子等知名國際大廠分別與台中簽訂合作備忘錄、舉辦論壇，甚至設立技術服務中心。

會中GTI會員問到台灣技術優勢正面臨中國崛起威脅，林佳龍指出，雖然中國各項產業成長快速，但離台灣的高科技核心技術還有一段差距，業者都有危機意識，如台積電雖然在中國上海等地設廠，但仍維持技術領先中國兩個世代，且台中在地產業包括精密機械、醫材智慧輔具；藉由智慧製造及區域創新體系，整合上中下游供應鏈，非常具有彈性；產業外移的問題需要解決，但也無需過度擔憂。

GTI副董事長胡兌昀也深表認同，並指出現階段美國華府對於台灣不同地方產業的國際鍊結與新南向政策都有一定的重視，也感謝林市長以台灣智庫創辦人身分與GTI合作，接連舉辦《建構亞太新局下臺美關係新架構》等多場國際研討會，希望未來在不同議題上有更多合作機會，一同努力促進台美關係的永續發展。

(中時)