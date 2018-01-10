女OL罹乳癌切除全乳 重建再升級

2018年01月10日 12:00 中時 林欣儀

乳房切除也能保有美麗！台中48歲李姓OL日前進行乳房篩檢，意外發現左側乳房乳管內原位癌，經施行乳房全切除併前哨淋巴結摘除手術，保留乳頭乳暈，再進行重建手術、植入果凍矽膠，讓她乳房從B罩杯升級到C罩杯。醫師指出，台灣停經前婦女罹患乳癌比例較國外高，可能與使用塑膠製品有關。

長安醫院副院長吳嘉隆指出，李女生活日前健檢接受乳攝篩檢，發現左乳有鈣化點異狀，切片檢查為0.4公分惡性原位癌，手術切除全乳後化驗組織，確定為第一期侵襲性乳癌。她術後接受重建手術，乳房升級1個罩杯，還開玩笑表示「以後若右乳也要切除重建，就能同步變大」。

吳嘉隆說，許多人聽到傳統乳房手術，第一印象會想到乳房不見了或凹陷、變形，但因科技進步，目前已可在摘除乳房後立即進行重建，甚至可做得跟原來一樣或更好，幫助女性保有美麗與自信。

吳嘉隆表示，李女為第一期乳癌患者，因她尚未經歷更年期，第一期治療效果良好，以後只需注重保健、配合癌症治療流程並服用長期性藥物，5年存活率高達95％以上。

吳嘉隆指出，台灣罹患乳癌高峰年齡落在45至55歲間，停經前婦女罹患乳癌比例較國外高，其原因除遺傳、飲食文化與壓力等，研判可能也與台灣食物器皿充斥許多塑膠製品有關，也因此，許多罹患乳癌的婦女經血液檢測都發現塑化劑濃度偏高。

(中時)