高中職藝才班特招甄選 報名時間公布

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中時
／台北報導

107學年高級中等學校藝術才能班特色招生甄選入學各類各區簡章今天公告，3月1日至7日術科測驗線上報名，4月14日至15日美術班、戲劇班術科測驗，4月14日至16日音樂班、舞蹈班術科測驗。

教育部表示，藝術才能班特色招生甄選入學以分類、分區方式，並分術科測驗及分發作業二階段辦理。術科測驗科目除台北市立復興高級中學戲劇班新增創意思維考科外，其餘與以往相同。

音樂班考主修(樂器)、副修(樂器)、視唱、聽寫、樂理及基礎合聲5科；美術班考素描、水彩、水墨及書法4科；舞蹈班考芭蕾、現代舞、中國舞、即興與創作4科；戲劇班考口語表達、專長表演及創意思維3科。另為因應新增考科「創意思維」，台北市立復興高級中學戲劇班將術科報名費由原本1300元調整為1700元。

教育部表示，此招生管道分發作業以術科測驗分數及學生志願作為依據，各校並得以國民中學教育會考評量結果為入學門檻。國中非藝術才能班學生亦可報考，且不受免試就學區之限制，但僅能向一區（校）報名術科測驗及申請分發。

教育部提醒今年度準備報考高中音樂、美術、舞蹈及戲劇班考生留意術科測驗報名時間及各項期程，並可至各類各區主辦學校或國教署資優教育資源網/招生計畫/藝術才能/簡章表件免費下載簡章。

(中時)

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