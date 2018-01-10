NBA》單場兩次肢體衝突 熱火絕殺暴龍

熱火在客場絕殺暴龍，主控卓拉吉奇(左)賽後與迪羅薩發生肢體衝突。(美聯社資料照)

友善列印
中時電子報

熱火今天靠著艾林頓的絕殺球90比89氣走主場球隊暴龍，驚險拿下5連勝。但整場比賽的焦點卻是兩波球員肢體衝突，伊巴卡與詹姆斯強生被趕出場，球賽結束後迪羅薩又與卓拉吉奇幹了起來，充滿火藥味。

比賽最後19秒卓拉吉奇跳投得手，熱火88比87超前，最後3.1秒迪羅薩突破上籃雖然沒能破網，但他搶下進攻籃板補進，暴龍89比88逆超，熱火最後一波攻擊，暴龍防線出現漏洞，艾林頓接到卓拉吉奇的傳球後第一時間從底線切入，槍響前0.3秒將球放進籃框內，暴龍沒有暫停可喊，熱火終結暴龍5連勝。

熱火致勝功臣艾林頓15分，卓拉吉奇24分、12籃板、4助攻，懷特塞德13分、15籃板，阿迪巴約16分、15籃板、5阻攻、3助攻。

暴龍主控羅瑞椎受傷缺陣，迪羅薩25分、4籃板、6助攻，戴隆萊特13分、7籃板、4助攻，伊巴卡11分、5籃板。

這場比賽發生兩波球員肢體衝突，第一波是第三節剩下7分50秒，當時熱火戴瑞克瓊斯搧了暴龍菜鳥阿努比一記麻辣鍋，伊巴卡與詹姆強生在籃下衝搶籃板，伊巴卡推了詹姆斯強生一把，沒想到來自武術世家的詹姆斯強生，立即回過身來先來一記右直拳打在伊巴卡的臉上，緊接著又左右鉤拳打得伊巴卡毫無招架之力，裁判緊急介入勸架，被打悶的伊巴卡本來想要回擊，但立刻變臉以無辜表情看著裁判，可惜還是被裁判以「紅牌」趕出球場。

第二波是比賽結束後，卓拉吉奇趨前想要擁抱迪羅薩，沒想到迪羅薩不但不領情，而且還推了卓拉吉奇一把，卓拉吉奇氣不過立馬討回公道，並且互飆髒話，幸好沒有引爆大衝突。

(中時電子報)

NBA》韋少準大三元 雷霆不敵拓荒… 少棒隊紅包塞滿報紙？棒協駁斥周…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。