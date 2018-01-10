NBA》單場兩次肢體衝突 熱火絕殺暴龍

2018年01月10日 12:12 中時電子報 黃邱倫

熱火今天靠著艾林頓的絕殺球90比89氣走主場球隊暴龍，驚險拿下5連勝。但整場比賽的焦點卻是兩波球員肢體衝突，伊巴卡與詹姆斯強生被趕出場，球賽結束後迪羅薩又與卓拉吉奇幹了起來，充滿火藥味。

比賽最後19秒卓拉吉奇跳投得手，熱火88比87超前，最後3.1秒迪羅薩突破上籃雖然沒能破網，但他搶下進攻籃板補進，暴龍89比88逆超，熱火最後一波攻擊，暴龍防線出現漏洞，艾林頓接到卓拉吉奇的傳球後第一時間從底線切入，槍響前0.3秒將球放進籃框內，暴龍沒有暫停可喊，熱火終結暴龍5連勝。

熱火致勝功臣艾林頓15分，卓拉吉奇24分、12籃板、4助攻，懷特塞德13分、15籃板，阿迪巴約16分、15籃板、5阻攻、3助攻。

暴龍主控羅瑞椎受傷缺陣，迪羅薩25分、4籃板、6助攻，戴隆萊特13分、7籃板、4助攻，伊巴卡11分、5籃板。

這場比賽發生兩波球員肢體衝突，第一波是第三節剩下7分50秒，當時熱火戴瑞克瓊斯搧了暴龍菜鳥阿努比一記麻辣鍋，伊巴卡與詹姆強生在籃下衝搶籃板，伊巴卡推了詹姆斯強生一把，沒想到來自武術世家的詹姆斯強生，立即回過身來先來一記右直拳打在伊巴卡的臉上，緊接著又左右鉤拳打得伊巴卡毫無招架之力，裁判緊急介入勸架，被打悶的伊巴卡本來想要回擊，但立刻變臉以無辜表情看著裁判，可惜還是被裁判以「紅牌」趕出球場。

第二波是比賽結束後，卓拉吉奇趨前想要擁抱迪羅薩，沒想到迪羅薩不但不領情，而且還推了卓拉吉奇一把，卓拉吉奇氣不過立馬討回公道，並且互飆髒話，幸好沒有引爆大衝突。

(中時電子報)