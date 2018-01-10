禍不單行！俄駐敘基地首次遭大規模無人機攻擊

2018年01月10日 12:10 中時電子報 蔡萱

俄國駐敘利亞赫梅明空軍基地。(圖/Russian Ministry of Defence)

俄國駐敘利亞赫梅明空軍基地近來禍不單行，日前才遭身分不明的伊斯蘭激進分子以迫擊砲攻擊，傳出造成人員傷亡以及至少7架軍機受損，包括先進的蘇-35戰機。緊接著6日又傳出該基地首次遭到大規模無人機攻擊，一共13架武裝無人機意圖同時接近俄國駐敘的兩個軍事基地，但及時被俄軍掌握情況進行防禦，並未沒有造成任何損失。

據《塔斯社》報導，俄國駐敘赫梅明空軍基地（Hmeymim）的防空系統6日發現了10架無人機飛近，同時發現了3架無人機飛近了俄國駐敘的塔爾圖斯（Tartus）海軍基地。俄軍無線電對抗部隊利用技術手段奪取了6架無人機的操縱權並成功使其中的3架無人機降落在俄軍基地外圍，另外3架無人機在降落時墜毀。而剩餘的7架無人機則全部被俄軍「鎧甲-S1」（Pantsir-S1 ）防空導彈擊落。

俄國國防部8日先是證實了這項消息，稱俄國駐敘基地首次遭大規模無人機攻擊，此次恐怖襲擊未對俄軍設施造成破壞，也未造成人員傷亡，2個成為無人機木雕的俄軍基地都正常運作。10日表示，已經確認了這起攻擊無人機，是從距離基地50公里外的溫和反對派武裝控制的伊德利卜降級區西南部地區發射的。

俄國也從俘獲的無人機上進行分析認為，恐怖分子目前還沒有能力掌握相關的先進技術，這些技術非常有可能來自於擁有先進衛星導航和遠程遙控投送技術其他國家。

俄國駐敘利亞赫梅明空軍基地近來傳出多起攻擊事件，除了這起大規模的無人機攻擊外，該基地在去年最後一天遭到身分不明的伊斯蘭教極端分子以迫擊砲攻擊。俄媒還披露這此攻擊至少造成包括先進的蘇-35戰機在內，至少7架軍機被毀損。俄國國防部事後出面證實了有這起攻擊造成基地2名人員死亡，但是否認了軍機毀損的傳聞。

隨著恐怖組織「伊斯蘭國」 （IS）在敘利亞的據點遭到攻破，俄總統普丁在去年12月宣布，俄國軍隊聯合敘利亞政府軍用了2年多的時間粉碎了最有戰鬥能力的國際恐怖組織，俄國將從敘利亞撤軍，但仍保留俄駐敘的赫梅明空軍基地和塔爾圖斯海軍基地

(中時電子報)