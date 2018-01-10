禍不單行！俄駐敘基地首次遭大規模無人機攻擊

俄國國防部公布俘獲的無人機照片。(圖/Russian Ministry of Defense)

友善列印
中時電子報
俄國駐敘利亞赫梅明空軍基地。(圖/Russian Ministry of Defence)

俄國駐敘利亞赫梅明空軍基地近來禍不單行，日前才遭身分不明的伊斯蘭激進分子以迫擊砲攻擊，傳出造成人員傷亡以及至少7架軍機受損，包括先進的蘇-35戰機。緊接著6日又傳出該基地首次遭到大規模無人機攻擊，一共13架武裝無人機意圖同時接近俄國駐敘的兩個軍事基地，但及時被俄軍掌握情況進行防禦，並未沒有造成任何損失。

據《塔斯社》報導，俄國駐敘赫梅明空軍基地（Hmeymim）的防空系統6日發現了10架無人機飛近，同時發現了3架無人機飛近了俄國駐敘的塔爾圖斯（Tartus）海軍基地。俄軍無線電對抗部隊利用技術手段奪取了6架無人機的操縱權並成功使其中的3架無人機降落在俄軍基地外圍，另外3架無人機在降落時墜毀。而剩餘的7架無人機則全部被俄軍「鎧甲-S1」（Pantsir-S1 ）防空導彈擊落。

俄國國防部8日先是證實了這項消息，稱俄國駐敘基地首次遭大規模無人機攻擊，此次恐怖襲擊未對俄軍設施造成破壞，也未造成人員傷亡，2個成為無人機木雕的俄軍基地都正常運作。10日表示，已經確認了這起攻擊無人機，是從距離基地50公里外的溫和反對派武裝控制的伊德利卜降級區西南部地區發射的。

俄國也從俘獲的無人機上進行分析認為，恐怖分子目前還沒有能力掌握相關的先進技術，這些技術非常有可能來自於擁有先進衛星導航和遠程遙控投送技術其他國家。

俄國駐敘利亞赫梅明空軍基地近來傳出多起攻擊事件，除了這起大規模的無人機攻擊外，該基地在去年最後一天遭到身分不明的伊斯蘭教極端分子以迫擊砲攻擊。俄媒還披露這此攻擊至少造成包括先進的蘇-35戰機在內，至少7架軍機被毀損。俄國國防部事後出面證實了有這起攻擊造成基地2名人員死亡，但是否認了軍機毀損的傳聞。

隨著恐怖組織「伊斯蘭國」 （IS）在敘利亞的據點遭到攻破，俄總統普丁在去年12月宣布，俄國軍隊聯合敘利亞政府軍用了2年多的時間粉碎了最有戰鬥能力的國際恐怖組織，俄國將從敘利亞撤軍，但仍保留俄駐敘的赫梅明空軍基地和塔爾圖斯海軍基地

(中時電子報)

文章來源：Drones attacking Russian bases in Syria launched from Idlib de-escalation zone

最寒冷的冬天 回顧韓戰停戰65週… 泰國接收首批T-50金鷹教練機 經…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。