婦人外出沒關電視 電線起火燒毀19老屋遭訴

前年潭子區發生火警，吳姓婦人沒關電視外出，以致老舊電線起火，燒毀19戶房屋，檢方依過失致死等罪起訴吳婦。(資料照，王文吉翻攝)

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中時

台中市潭子區大成街，前年11月發生火警，由於起火點附近都是40年以上、木板隔間老屋，造成19戶房屋被燒毀、1名吳姓男子喪生火窟。檢方調查後，認定是46歲吳姓婦人沒關電視外出，因電線老舊起火引起，依過失致死、公共危險等罪嫌起訴吳婦。

起訴書指出，消防局於2016年11月21日下午5時54分接獲報案，家厝分隊趕到現場開始阻斷火勢，增派潭子、四平、北屯、東山，調派西屯、豐原、大雅、水湳、東英等分隊消防車前來支援。

但因大成街7巷、9巷中間的防火巷，被兩側住戶搭建違建成為共同屋頂，兩巷住戶緊密，難以阻隔火勢，火勢不斷延燒，加上該區域多為40年以上老舊房屋，2樓部分的梁柱及隔間全是木板，火勢延燒迅速。

樓頂的石棉瓦，因木質梁柱燒毀而逐一塌陷，火舌繼續往下竄，其中68歲吳姓住戶為上樓搶救財物，被嗆暈在火場內未逃出，身體遭受大面積燒傷死亡。火勢在1個半小時被撲滅，有19戶被燒毀。

消防局在案發後進行火場鑑識，發現起火點位於吳婦家中的電視機電線起火，延燒電視底下矮櫃，及電視液晶螢幕助燃等因素而引起；吳婦否認發生火警與她有關，但被查出，案發前不到1小時，當時她在家中2樓看電視，之後因未關電視就外出，電視持續在運轉中，不久後即發生火警。檢方認定此場火警為吳婦肇禍，依過失致死、公共危險等罪嫌起訴吳婦。

(中時)

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