基隆夫婦疑天冷雙雙猝死 2歲孫餓肚伴屍3天

氣溫驟降，導致基隆市有1對6旬夫婦猝死，警消破門後，發現2歲男童在門口嚎啕大哭，且餓了3天都沒有吃東西。（張穎齊翻攝）

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天氣氣溫驟降，基隆市某社區9日發生1對老夫妻在家中猝死。（張穎齊攝）

(14:06更新)寒流來襲，各地氣溫飆降，基隆市9日上午11時許，中正區某社區發生1對6旬夫婦在家中雙雙猝死，死亡的婦人還手持著電話，而他們2歲的男孫還在門口嚎啕大哭，令人鼻酸，根據警方調查，老夫婦已陳屍3天，而男童這3天也未進食還有輕微感冒，目前已送往基隆醫院進食治療。

警方表示，邱姓男子（64歲）與姚姓女子（61歲）的家人9日致電到家，卻遲未有人接聽，經報警後，警消透過架梯及垂降方式到13樓破窗入屋，發現年僅2歲的男童在門口哭喊，以為阿公睡著了，另外姚女到死亡時，手中還拿著電話筒，疑似是要求救不成，而邱男則陳屍在臥室。

警方指出，老夫婦的兒子與媳婦在大陸經商，所以將男童給阿公阿嬤代為照顧，平時有擺攤做小生意，但有3天都沒有去營業，而男童這3天也沒有吃東西，因為年幼所以不會撥接電話，而陪伴在祖父母旁，且還大哭了3天。

而男童已在9日晚間送往衛生福利部基隆醫院治療，院方指出，男童3天未進食，都是空腹狀態，且有輕微感冒，一開始吃到東西都會吐掉，另外疑似是受到驚嚇，使得他整晚都沒有入睡，目前正在接受療養中。

經警方初步勘查，屋內無打鬥痕跡，也沒有一氧化碳中毒的現象，不過邱男10年前腦瘤開過刀，姚女則疑似有心臟疾病，不排除是因為氣溫驟降引發心肌梗塞，現已送往殯儀館，但確切死因仍待今（10）日檢察官會同法醫相驗後，才能進一步釐清。

(中時)

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