新北空污減量優 北台惟一獲中央800萬獎勵

2018年01月10日 12:25 中時 葉德正

新北市空氣品質改善有成，細懸浮微粒（PM2.5）濃度持續下降，2017年平均濃度降至17.1 μg/m3，朝小於空氣品質標準(15 μg/m3)目標持續邁進；環保局長劉和然說，新北市針對易發生空品不良的秋冬季節力行減汙措施，去年降載減汙成效經環保署評定，在空氣品質相對良好的北台灣8縣市中，是惟一獲頒800萬元獎勵金肯定。

環保局長劉和然表示，空氣品質的改善應著重於長期汙染減量，因此每一年都逐步加強空汙管制的力道，包括限縮生煤使用量、推動天然氣鍋爐、輔導工廠採用低揮發性原物料、機柴油車稽查管制及空品淨區劃定等工作。

劉和然說，去年新北市要求轄內的台電林口發電廠及南亞企業等大型工廠採用全國最嚴格排放標準，全面強化固定、移動、逸散等各類汙染源管制，也輔導轄內公私場所於秋冬季節降載，如減少產能、提升效率等，最終獲得環保署獎勵肯定。

環保局指出，依環保署空氣品質監測網監測資料分析，新北市空氣品質指標(AQI)大於100(指標污染物PM2.5)比率，已由2011年的19.2%降至2017年的4.5%，改善幅度達77%；紅色警戒天數更由36天降至1天。

環保局提醒，近期屬空品容易不良時節，呼籲市民隨時留意空氣品質資訊，注意自我防護，盡量搭乘大眾運輸工具，以共同維護空氣品質。

(中時)