護家盟主張同婚釋憲案「無效」 打行政官司遭駁回

去年大法官會議宣告民法沒有保障同性婚姻屬於違憲，護家盟主張該釋憲案無效，行政法院無審判權裁定駁回。（報系資料照）

友善列印
中時

去年大法官會議作成748號解釋宣告民法沒有保障同性婚姻屬於違憲，愛護家庭大聯盟主張該釋憲案無效，打官司請求台北高等行政法院撤銷，但法官認為釋憲權是司法權之行使非行處處分，行政法院無審判權裁定駁回。全案可抗告。

爭取同婚逾30年的祁家威，與男性伴侶因向法院請求辦理公證結婚，向戶政事務所提出結婚登記遭拒，2度聲請釋憲，大法官會議認為，立法院歷經10年尚未完成同婚相關法案的立法，基於憲法職責，有必要及時作成有拘束力司法判斷，因此決定受理此釋憲案。

由於台北市政府也主張民法婚姻章違憲，大法官會議決定併案審理，並在召開憲法法庭進行辯論，去年5月24日公布解釋文，認定民法972條至982條規定，沒有讓相同性別2人得為經營共同生活的目的，成立具有親密性及排他性的永久結合關係屬違憲。

護家盟提起行政訴訟主張，台北市政府聲請同婚釋憲過程不合程序，但大法官會議卻違法予以受理，司法院大法官會議受理的同婚釋憲，不管是行政或準備程序，及之後的釋憲過程與內容，都因違法屬於無效，北高行政法院應予以撤銷。

北高行法院審理後認為，司法院大法官會議行使釋憲權，是司法權的行使，非行政機關行使公權力可比，當事人對之如果有爭議，非屬行政法院的審判權範圍，護家盟所提起的訴訟，非北高行法院可審理，因此裁定予以駁回。全案可抗告。

(中時)

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