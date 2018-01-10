進港減速、改用低硫燃油　港務公司拚減空汙

船舶是港口最大空汙排放源，港務公司推出減碳措施，包括補助船舶進出港減速及高雄港船舶改用低硫燃油。（港務公司提供）

友善列印
中時

港務公司依據環保署港區排放清冊資料，指出港區內空污排放來源是以船舶為主，現研訂「國際商港空氣污染防制方案」，2018年起推動岸電設施擴大使用、船舶進出港減速、船舶使用低硫燃油、港區機具減污等措施，並補助船舶進出港減速及高雄港船舶改用低硫燃油，預計可削減空氣污染物達5000公噸，PM2.5可減少21％排放。

港務公司表示，2013年開始鼓勵船舶於進出港區20浬範圍內，減速至12節以下，達成減速船舶比率從零逐年提升至2017年的40％，減碳成效達8萬2000公噸。由於產生之空污減量成效顯著，港務公司與環保署及航港局，今年共同編列3200萬元，希望達到60％減速目標。

岸電使用方面，港務公司推動港勤船舶低壓岸電使用率100％，另外高雄港已建置11座高壓岸電設備，其中位於中鋼碼頭及第四貨櫃中心碼頭之岸電設備皆已陸續啟用。考量船舶彎靠碼頭改接岸電時需具有足夠使用及穩定電量。

至於低硫燃油的使用，目前港務公司所屬港勤船舶一半以上已改用超級柴油，預計2018年將全數改用超級柴油，另由航港局提供4500萬元購油補助，2月1日起，提前在高雄港試辦國際航線船舶改用低硫燃油獎勵，減少硫氧化物排放，預計可減少3369公噸硫氧化物排放。

(中時)

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