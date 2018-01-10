余筱萍撇弟鬧事 宣布參選市議員優勢跟爸有關

2018年01月10日 12:44 中時電子報 蔡曉婷

藝人余天大女兒余筱萍去年表態想參選台北市中正、萬華區議員，先前曾有一個名為「余筱萍 台灣之光世界麻將天后」臉書專頁的她，本月4日又開了一個僅以她名字「余筱萍」為名的專頁，並發文說「猶豫！掙扎！！」今(10日)媒體報導，余筱萍正式宣布投入選戰，老爸余天也全力相挺，並透露女兒的最大優勢。

余筱萍6天前在臉書開立新臉書專頁，當時便被推測是在為宣傳選舉鋪路，但她當時沒把話說死，PO文說：「思考要不要參選台北市中正、萬華區的市議員.........猶豫！掙扎！！」並曬出賀一航、蔡佳麟、王中平、孔鏘老師的推薦影片，間接暗示參選有望。

據《蘋果日報》報導，經過數個月掙扎思考後，余筱萍今正式宣布將參選台北市議員，一步步已做好準備的她，今曝光跟父親余天拍好的競選文宣、個人名片，也成立臨時性的辦公室，地點在立法院附近，是否會擔心被弟弟余祥銓鬧事風波影響？余筱萍說自己徵求過里長的意見，大家都說不會將弟弟跟她混為一談，便讓她有信心參選。

對於女兒繼承衣缽投入政壇，余天樂觀其成，也吐露大女兒成為人民公僕，最大的優點就是遺傳到余天在街頭巷尾的「親和力、不怕生」，總能跟不認識的人侃侃而談，而余筱萍的競選總部，最快3、4月才可能成立。

(中時電子報)