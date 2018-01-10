「臺南尚青」認證標章　開放線上申請

2018年01月10日 12:46 中時 萬于甄

消費者在購物時，習慣挑選有認證商標的商品，尤其如今食安問題層出不窮，選購前多一份細心，就能多一份安心，而食品安全標章不外乎GMP、CAS、產銷履歷等，南市府為推廣在地農產，申請「臺南尚青」認證標章，共有142項農產品通過審核，讓消費者可安心選購。

農業局指出，台南向智慧財產局申請「臺南尚青」認證標章，自2015年7月推行至今，全市已有142項農產品通過審核，包括農產生鮮品77項、漁產生鮮品41項、畜產生鮮品5項及農產加工品19項，核發標章數約12萬2296枚。

「臺南尚青」標章核發目的為推廣台南農產的品牌，並給消費者健康、安全農產品的承諾，審核標準除農友的農、漁產品都來自台南轄內生產，或是農產加工品主要原料產自台南外，農漁產品同時都需擁有產銷履歷、吉園圃、CAS等食品安全認證。

農業局表示，以往「臺南尚青」標章申請審核採紙本申請方式，不僅速度慢成本相對也高，降低農漁民申請的意願，如今已建置完成「臺南尚青認證標章線上申請系統」，可方便業者加速申請流程，也能增加品牌在市場的能見度。

線上申請系統1月已開放上線，農漁民只要符合申請資格，就可在台南市線上申辦整合系統申請帳號密碼，並登入「臺南尚青」網站進行標章申請作業，通過後會以寄發e-mail通知，屆時農漁民即可在網站列印標章貼紙使用，農業局亦方便控管標章列印數量。

(中時)