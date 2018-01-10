一圖秒懂！勞基法三讀 這些立委投贊成票

跨月連上28天合法化！勞基法修正案三讀通過，勞動部記者會現場
友善列印
中時電子報
／綜合報導
《勞基法》今早8時43分三讀通過，婦女新知基金會在臉書PO出截圖，其中表決贊成的立委名字，呈現綠色(綠燈)。(翻攝婦女新知基金會臉書)

(13:30 新增網友意見)立法院今早三讀通過《勞動基準法》修正案，確定鬆綁七休一、縮短輪班間隔時數等。夜宿立院的婦女新知基金會，稍早在官方臉書發文，用一張圖表達投贊成票的立委，指勞工過勞血汗元年正式登場。

勞基法三讀 放寬七休一、輪班間隔縮短
衛福部長：醫護排班嚴守隔11小時
藍營困獸之鬥 顏寬恒：全為900萬勞工

婦女新知基金會寫下，「守了一夜，勞基法於上午8:43分三讀通過...勞工不會忘記，民進黨完全執政，完全朝資本家靠攏。」並質疑總統蔡英文，「你承諾的讓勞工縮短工時，讓勞工兼顧工作與家庭，讓台灣女人不用繼續蠟燭兩頭燒。這就是你給勞工的當頭棒喝嗎？」

「我們不會善罷干休！」婦女新知基金會說，「記住每一張賣掉台灣勞工立委的嘴臉，抗爭正要開始！」

此文一出，引發網友熱烈迴響。有人說：「當初...參加野百合學運的教授和學運幹部，現在都是資進黨的部長級官員、縣市首長和民代。沒想到這些人，換個屁股，就換腦袋，變成只聽黨意，不聽民意的投票部隊；跟掛著點滴，當投票部隊的萬年國代有何不同。」

有的網友說：「婦女新知…超多DPP女性立委是從這邊出來的吧…雖然我很生氣，但我願意相信你們會更生氣 T_T」

以下為婦女新知基金會臉書全文：

守了一夜，勞基法於上午8:43分三讀通過。

台灣勞工過勞血汗的黑暗元年正式登場。

勞工不會忘記，民進黨完全執政，完全朝資本家靠攏。

蔡英文總統，你承諾的讓勞工縮短工時，讓勞工兼顧工作與家庭，讓台灣女人不用繼續蠟燭兩頭燒。

這就是你給勞工的當頭棒喝嗎？

讓台灣女人更痛苦，工作時間更長，更過勞；讓爸媽回不了家見孩子，讓只是想要好好生活的勞工陷入水火地獄。

我們不會善罷干休！

記住每一張賣掉台灣勞工立委的嘴臉，抗爭正要開始！

(中時電子報)

文章來源：婦女新知基金會

勞基法三讀 放寬七休一、輪班間隔縮短
衛福部長：醫護排班嚴守隔11小時
藍營困獸之鬥 顏寬恒：全為900萬勞工
吳敦義談侯友宜、周錫瑋 基層跑透透 周錫瑋：彙整民眾意…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。