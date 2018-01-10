一圖秒懂！勞基法三讀 這些立委投贊成票

2018年01月10日 12:50 中時電子報 陳定瑜 ／綜合報導 ／綜合報導

《勞基法》今早8時43分三讀通過，婦女新知基金會在臉書PO出截圖，其中表決贊成的立委名字，呈現綠色(綠燈)。(翻攝婦女新知基金會臉書)

(13:30 新增網友意見)立法院今早三讀通過《勞動基準法》修正案，確定鬆綁七休一、縮短輪班間隔時數等。夜宿立院的婦女新知基金會，稍早在官方臉書發文，用一張圖表達投贊成票的立委，指勞工過勞血汗元年正式登場。

婦女新知基金會寫下，「守了一夜，勞基法於上午8:43分三讀通過...勞工不會忘記，民進黨完全執政，完全朝資本家靠攏。」並質疑總統蔡英文，「你承諾的讓勞工縮短工時，讓勞工兼顧工作與家庭，讓台灣女人不用繼續蠟燭兩頭燒。這就是你給勞工的當頭棒喝嗎？」

「我們不會善罷干休！」婦女新知基金會說，「記住每一張賣掉台灣勞工立委的嘴臉，抗爭正要開始！」

此文一出，引發網友熱烈迴響。有人說：「當初...參加野百合學運的教授和學運幹部，現在都是資進黨的部長級官員、縣市首長和民代。沒想到這些人，換個屁股，就換腦袋，變成只聽黨意，不聽民意的投票部隊；跟掛著點滴，當投票部隊的萬年國代有何不同。」

有的網友說：「婦女新知…超多DPP女性立委是從這邊出來的吧…雖然我很生氣，但我願意相信你們會更生氣 T_T」

以下為婦女新知基金會臉書全文：

守了一夜，勞基法於上午8:43分三讀通過。

台灣勞工過勞血汗的黑暗元年正式登場。

勞工不會忘記，民進黨完全執政，完全朝資本家靠攏。

蔡英文總統，你承諾的讓勞工縮短工時，讓勞工兼顧工作與家庭，讓台灣女人不用繼續蠟燭兩頭燒。

這就是你給勞工的當頭棒喝嗎？

讓台灣女人更痛苦，工作時間更長，更過勞；讓爸媽回不了家見孩子，讓只是想要好好生活的勞工陷入水火地獄。

我們不會善罷干休！

記住每一張賣掉台灣勞工立委的嘴臉，抗爭正要開始！

(中時電子報)