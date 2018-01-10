勞團抗爭功敗垂成 籲回到崗位就地戰鬥

立法院三讀通過勞基法修正案，場外抗議的勞團成員繞行立法院撒冥紙，表達不滿。（劉宗龍攝）

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勞團繞行立法院撒冥紙，表達不滿。（劉宗龍攝）
勞團立法院撒冥紙。（劉宗龍攝）
立法院三讀通過勞基法修正案，場外抗議的勞團成員繞行立法院撒冥紙，表達不滿，而警員們則排成人牆警戒。（劉宗龍攝）
立法院滿地冥紙。（劉宗龍攝）

《勞基法》確認三讀通過，在立院場外發起抗爭的勞團，約今日上午9時開始整隊遊行，沿途不斷撒冥紙、擊鼓表達不滿，繞行至立法院大門時，更有部分抗議民眾拋出煙霧彈表達不滿，最後勞團回到青島東路宣布解散，呼籲群眾回到工作崗位就地戰鬥，「讓民進黨付出代價！」

勞團夜宿立院抗爭活動，今（10）日進入第3天，勞團從青島東路出發，繞行中山南路、忠孝西路、忠孝東路、林森南路、濟南路，沿途不斷撒冥紙、擊鼓抗議，高喊立委無恥，雖有推擠但過程大致和平，最後隊伍回到青島東路，約莫11時33分，勞團宣布活動結束。

發起此波抗爭活動的五一行動聯盟指出，此次抗爭看不到民進黨一絲一毫的羞恥心，《勞基法》已死，這個動搖國本的修改，歷史會記上這筆，這次抗爭活動，也許有些人無法付諸行動上街抗議，那就用選票唾棄他們，讓民進黨自食惡果、付出代價。

「2018年1月10日，是勞基法死亡的日子」台南市產業總工會秘書長黃育德指，《勞基法》第32條之1的修正，讓以後加班換補休可以一比一計算，勞工再也拿不到加班費，此次對政黨徹底失望，只能呼籲勞工快把工會組織起來，甚至是組成政治力量，才有辦法繼續前進。

除了本國勞團外，此次也有香港勞團特地派人前來站台，香港的社會民主連線，香港職工盟派員到抗議現場提出4點聲明，包含撤回法案、全面檢討司法機制、停止打壓集會自由、停止限制採訪權利等，呼籲台港兩地工人團結，與資本家抗爭到底。

(中時)

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