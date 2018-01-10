日媒：亞洲經濟「中國化」 美國獨大時代成過去

2018年01月10日 15:43 中時 楊家鑫

隨著中國經濟崛起，並從「製造大國」走向「智造大國」。《日本經濟新聞》日前報導稱，一直依賴美國的亞洲經濟結構正迎來重大轉變期，預計到2030年前後中國對亞洲和日本的經濟波及效果將超過美國，域內經濟的「中國化」將加速。

日經中文網9日報導稱，第二次世界大戰後，對亞洲各國來說世界最大的消費地美國長期佔據著第一大出口對象國的位置。然而，東協協對中國的出口額在2010年超過了對美國的出口額，2016年對華出口額達1430億美元（約合4.2兆新台幣），比對美國出口額高出9％。

報導指出，日本方面，截至2017年11月的對華出口額為13.38兆日元（約合3.5兆新台幣），超過了此前峰值的2014年，刷新了歷史新高。對此，日本經濟研究中心的主任研究員田原健吾使用經濟合作與發展組織（簡稱經合組織；OECD）的國際投入產出表推算顯示，「到2030年中國對東南亞和日本的經濟波及效果將增至2015年的1.8倍，比美國高出四成」。

根據田原健吾的推算，對於東協來說，到2030年中國的需求每增長1％的經濟波及效果為33億美元，比2015年翻了一倍。2030年美國對東協的經濟波及效果僅約為中國三分之二的19億美元。

報導稱，對日本來說，2015年中國的經濟波及效果已經超過美國。中國的需求每增長1％，經濟波及效果為28億美元，而美國為27億美元。2030年，中國的需求每增長1％，對日本的經濟波及效果為46億美元，較2015年增長六成，對東協五國和日本的波及效果是美國的1.4倍。

從全球範圍來看，到2030年美國的經濟波及效果為529億美元，比中國高出兩成。不過在地理位置較近的亞洲，中國的影響力將超越美國。「美國打個噴嚏，亞洲就得感冒」，這種美國獨大的時代正在漸漸成為過去。由於不斷湧現的中國化浪潮，亞洲將獲得益處，另一方面，中國經濟對區域內產生的影響也將隨之擴大。

(中時)