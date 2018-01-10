防治空污 港區預計減速60％ 改用超級柴油

台灣港務公司研訂「國際商港空氣污染防制方案」，以防空污。（台灣港務公司提供）

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王思慧

為防制空污，台灣港務公司研訂「國際商港空氣污染防制方案」，並與環保署及航港局合作，編列共7,700萬元經費，補助包含船舶進出港減速，及高雄港船舶改用低硫燃油等，預計可削減空氣污染物達5,000公噸，其中以硫氧化物減量最明顯，可減少港區約3,832公噸（占32%）排放，另外PM2.5可以減少21%排放。

港務公司與環保署及航港局，於今年共同編列3,200萬元，針對貨櫃輪及國際郵輪於進出港區20浬範圍內時減速至12節以下，預計達到60%減速目標。

港務公司指出，自今年開始推動「岸電設施擴大使用」、「船舶進出港減速」、「船舶使用低硫燃油」及「港區施工機具及其他機械之減污作為」等措施，希望減少空污。

在岸電使用方面，港務公司推動港勤船舶低壓岸電使用率100%，另外高雄港已建置11座高壓岸電設備，其中位於中鋼碼頭及第四貨櫃中心碼頭岸電設備皆已陸續啟用。考量船舶彎靠碼頭改接岸電時需足夠使用及穩定電量，港務公司除補助船舶碼頭岸電設備使用費以降低航商成本外，並商請台電公司提供優惠電價計價，及加速碼頭電力供應穩定，使岸電使用率達100%。

至於低硫燃油的使用，目前港務公司所屬港勤船舶一半以上已改用超級柴油，預計今年將全數改用超級柴油。另由航港局提供4,500萬元購油補助，於2月1日起，提前在高雄港試辦國際航線船舶改用低硫燃油獎勵，減少硫氧化物排放。航港局將依商港法公告我國提前於108年1月1日實施國際航線於商港區域範圍切換低硫燃油，共可減少3,369公噸硫氧化物排放。

(中時)

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