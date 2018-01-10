有影》江宏傑高八度音逗女兒 連福原愛也吃醋

2018年01月10日 13:43 中時電子報 李弘斌 ／台北報導 ／台北報導

「桌球王子」江宏傑現在身兼「超級奶爸」，10日現身代言日系嬰幼兒商品，透露自己逗女兒「Aila醬」（小小愛）時，會用「高八度」的聲音裝可愛。連老婆福原愛都吃醋的跟江宏傑說：「為什麼你看她（女兒）的眼神會跟看我差這麼多！」

江宏傑說，慢慢找出怎麼逗小孩的方法後，就覺得當爸爸沒有那麼難了。而女兒對他最有反應的動作，就是高八度，「我會跟她說，『Aila醬』妳真的好～口愛喔～」完全一副奶爸上身的模樣。

江宏傑透露自己會高八度音逗女兒。（李弘斌攝）

雖然已經抓到逗小小愛的方法，江宏傑10日拍攝互動宣傳照，或許是因為現場記者陌生人不少，還是搞不定擔任麻豆的小嬰兒，讓他一直哭著找馬麻，似乎還是逗自己女兒最拿手。

江宏傑與福原愛這對「台日結合」夫妻的甜蜜感，則被代理日系人氣嬰幼兒商品的唯可看上，找他拍攝代言廣告，希望把日本最好的一面呈現給台灣爸媽。

「在日本常逛嬰幼兒用品店，有時候也會去赤ちゃん本舗等地方買東西，赫然發 現其實這些愛用的商品台灣就買得到了，這也是以代言行動力挺唯可產品系列的 原因。」江宏傑說。

唯可代理商代理無數日系人氣嬰幼兒商品，其中最受注目的就是「PEOPLE 系列」 的「七面遊戲機」。日本熱銷超過 350 萬個寶寶愛用，進口台灣後也造成轟動。 另外知名的 POPO-CHAN 洋娃娃也是女童的最愛。

(中時電子報)