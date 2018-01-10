酷航開賣促銷！台北飛柏林單程萬元有找

2018年01月10日 13:54 工商 張佩芬

柏林布蘭登堡門。圖：酷航提供

酷航)機組人員新制服與飛機合照。圖：酷航提供

酷航開賣柏林航班！眾所期待的酷航長程航點-德國柏林 (Berlin)，預計於2018年6月20日開航，並於 2018年1月10日正式推出開賣促銷。新加坡航空集團 (SIA) 旗下的低成本航空酷航Scoot，已連續四年蟬聯亞太最佳低成本航空殊榮，柏林是酷航繼雅典、夏威夷後第三個長程航點。

酷航柏林開賣促銷，台北出發經新加坡至柏林單程含稅價 9,999元起（以上價格不含行李及餐食），酷航商務艙 ScootBiz單程含稅價28,799元起。優惠票價視機票供應量及確認情況而定，促銷期間為2018年1月10日至1月31日，旅遊期間自 2018 年 6 月 20 日至 2018 年 10 月 26 日。

酷航的新加坡-柏林航線，將由雙走道廣體客機波音787夢幻客機執飛，每週4班營運 (以主管機關最終審核為準)。新加坡航空目前執飛德國杜塞道夫，法蘭克福和慕尼黑 ; 加入酷航營運後，柏林成為新航集團德國第四個航點。

波音787夢幻客機以寬敞及先進科技的著稱，提供更為舒適的航空旅程，像是機艙內濕度調節與艙壓控制、可調節式液晶遮光罩窗戶、減少 20% 噪音與大容量的頭頂置物空間。酷航 787 夢幻客機也提供適合長途飛行的設施和服務，如機上 Wifi 無線上網、座位充電設備、可串流至旅客個人裝置的機上娛樂 ScooTV。

旅客也可選擇”酷航商務艙 ScootBiz”，享受全真皮座椅與至少38吋（96公分）的座椅間距，以及30公斤托運行李限額與豪華套餐（含餐食與飲品）。旅客也可以選擇”酷享寧靜區”，享受安靜的旅程與 31 吋至 35 吋 (約 78～89 公分) 的座椅間距。

酷航首席執行長李立興 (Lee Lik Hsin) 表示：「酷航的低成本長程營運模式，於過去的六個月內，隨著雅典及夏威夷開航而正式展開。目前兩個航點都符合我們的期待，也接受到來自旅客對於波音 787 夢幻客機的高度評價。酷航以波音 787 夢幻客機執飛長程航線，是我們的旅客願意搭乘低成本航空長程航班的關鍵因素。隨著柏林開航，將持續我們的使命，提供更多超值的長程航線選擇，讓旅客享受酷航非凡體驗！」

酷航目前的航網包括17個國家63個航點，馬來西亞的關丹也將於2018年2月首航。酷航機隊擁有16架787夢幻客機及24 架 A320空中巴士，另外4架787夢幻客機及39架A320neo空中巴士正在訂購中。

(工商)