不是大陸人！Gary神秘妻曝光 小10歲「半個圈內人」

Gary曾在IG分享疑似和老婆海邊散步照片。（圖／取自姜gary_狗哥8888微博、Gary IG）

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中時電子報
Gary去年閃婚當爸。（圖／中時資料照片）

韓國人氣節目《Running Man》前班底Gary去年4月閃婚，11月又閃電曬出兒子小腳宣告當爸，震驚粉絲，但對於妻子身分，Gary始終封口不談，今(10日)韓媒曝光Gary太太的真實身分，原來她並非網上熱傳的大陸人，而是Gary公司的金姓女員工，小Gary10歲，兩人瞞著全公司秘戀，直到金女離職，所有人還不知道金女已經成了Gary太太。

Gary去年閃電宣布成為人夫，並表示：「只是通過兩人的約定成為了夫婦。新娘為普通人，我的靈魂瞬間被她吸引住了，哈哈」，之後因Gary多次在微博用中文發文，加上被拍到前往大陸，令網友間一度盛傳Gary談的是異國戀曲，新娘是大陸人，但此謎團今終於被韓媒解開。

韓媒報導，演藝圈相關人士透露，Gary的太太是在Gary所開設公司「LeeSSang Company」工作了5年的金姓女子，1988年出生的她和1978年出生的Gary相差10歲，兩人低調談了一陣子的辦公室戀情，保密工作做得極好，金女辭職時，周遭的同事也沒發現她正和公司老闆Gary談戀愛，而此消息曝光，令許多網友十分驚訝，笑說：「中國妻子的謎團解開了」、「我也要去娛樂公司當職員」。

(中時電子報)

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