「有夠旺！」 歡樂宜蘭年紀念紅包發表

2018年01月10日 13:51 中時 李忠一

今年的紀念紅包能摺疊成存錢筒，相當具有創意。（李忠一攝）

在紀念紅包發表會上，宜蘭高商國樂社與街舞社為發表會暖場。（李忠一攝）

文化局長李志勇發送紀念紅包給參與演出的宜蘭高商學生。（李忠一攝）

今年歡樂宜蘭年五結鄉中興文創園區舉辦，正值狗年，主題是「幸福go旺」，今天（10日）發表的紀念紅包有5隻台灣土狗，取其台語諧音正是「有夠旺」，紀念紅包還能摺疊成存錢筒，既實用又充滿創意。

歡樂宜蘭年重頭戲是2月15日的除夕守歲晚會，16日至18日有文化行春等活動，每年都會結合生肖發表紀念紅包，今年在設計上將紅包結合存錢的概念，民眾可摺成喜氣洋洋的存錢筒，紅包本體加上封套共有5隻狗，代表「五狗旺」，台語諧音「有夠旺」。

宜蘭縣政府文化局長李志勇說，縣府一直很尊重傳統文化，重視農曆過年，歡樂宜蘭年是全台灣唯一由地方政府針對農曆過年來舉辦的大型節慶活動；從生肖來數12年是一個循環，歡樂宜蘭年已經走過2個循環，今年起朝第3個循環邁進，希望縣內外鄉親能到中興文創園區圍爐過年。

文化局表示，狗年紀念紅包從1月15日起至2月10日開放申購，民眾可到文化局、縣史館、蘭陽博物館、羅東文化工場、中興文創園區現場訂購，可透過電話或傳真訂購，每份40元，100份以上每份35元，生肖屬狗的宜蘭縣民可免費索取紀念紅包，詳細辦法可參考文化局網站（http://www.ilccb.gov.tw/），狗年春聯則免費索取，每人限領1份。

(中時)