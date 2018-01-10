廣州將綻23朵山花 13日晚間亮相

2018年01月10日 13:58 旺報 黃冠智

第13屆中國民間文藝山花獎頒獎盛典，於13日在廣州中山紀念堂舉行，23朵中國民間文藝「山花」將燦爛綻放，而此次也是山花獎頒獎活動首度在廣東舉行。屆時，來自北京、西藏等20個省市近500名民間文藝家、民間文藝工作者將參加頒獎活動，當代著名作家、文學家、民間文藝家馮驥才，著名民俗學家烏丙安等也會前來。

中國民間文藝山花獎是中國文學藝術界聯合會和中國民間文藝家協會，聯合主辦的國家級文藝大獎，是大陸民間文藝最高獎，自1999年以來成功舉辦十二屆。本屆山花獎頒獎盛典主題為《恰是山花爛漫時》。

13日晚間，本屆山花獎優秀民間藝術表演、優秀民間工藝美術作品、優秀民間文學作品、優秀民間文藝學術著作及「中國文聯終身成就民間文藝家」、組委會特別獎等6個大項共23朵「山花」將逐一亮相。

中國民間文藝家協會副主席李麗娜說：「此次國家盛會落地廣東，不僅為民眾提供高水準的文化盛宴，也是中國文聯、中國民協對廣東近年來民間文藝事業蓬勃發展的肯定和鼓勵。」

廣東省文聯、省民協精心組織本次盛會，處處體現對傳統文化的禮敬。屆時，盛會將舉辦別開生面的入場儀式，來自大陸各地的獲獎代表和民間文藝工作者將步上「星光大道」。

此外，晚會也將營造出傳統文化殿堂，中國民協的會徽將透過投影與中山紀念堂的天穹融為一體，場面極為壯觀。晚會以24節氣為線索，並分作《驚蟄．啟》、《夏至．炫》等5個篇章，觀眾能享受90分鐘的藝術薰陶。

(旺報)