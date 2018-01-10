台中人不愛逛展覽？網：地點爛 價格爛 吃飽撐著才去看

台中人不愛逛展覽？網：地點爛 價格爛 吃飽撐著才去看 (示意圖/中時報系資料 劉朱松攝)

友善列印
中時電子報

許多消費性、藝文性的展覽辦在台北、高雄，吸引許多民眾假日前往消費、看展，成為假日的休閒娛樂，還兼具吸收新知、增添學養的管道。但日前有網友在《批踢踢實業坊》台中版發文，表示有展覽公司的朋友問他，為何在台中辦的消費性展覽，總是吸引不到人潮呢？

總結網友們的觀點，台中展覽較少人去消費是因為辦展的地點交通不便、價格沒有比較優惠、規模小攤位少，根本不值得大老遠跑去看。

1.地點爛

依據網友的留言，通常在台中辦的消費性展覽，地點都會選在烏日展館，靠近台中高鐵站但人潮不比台中市區多、交通不便騎機車又太遠、大概只有去台中高鐵客才會順路去看。另一個台中世貿展館，停車不方便、地點小，一半展覽附近都會塞車，因此網友覺得還不如跑一趟台北去看展還比較實在。

2.價格爛、規模小攤位少

網友表示在台中辦的展覽都是小規模且攤位少，一般的活動優惠都被租金吃掉不少，還不如上網買價格比較優惠，還舉例像是電腦展根本被當羊宰，貴又一堆藉口拖貨；去逛食品展還有賣衣服、行車紀錄器，變成多個展合併辦；去過寵物展，東西沒新奇的，價格也沒便宜，我去寵物用品店就好了，去展覽幹嘛？

由此可看出，展覽到了台中都變調，攤位種類少還有一堆不相干的攤位濫竽充數，展覽內容不如台北、優惠也不如，那為何要去逛？

(中時電子報)

文章來源：為什麼台中人都不太看展覽?

1公分魚刺導致腸道破損 男童高燒腹痛5天險致死
四大天王藏在員林全家！網笑：德華 接下來是你？

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
搶先偷跑！阿里山櫻花開了 準備1… 北市兒樂、科教館、天文館推套票…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。