台中人不愛逛展覽？網：地點爛 價格爛 吃飽撐著才去看

2018年01月10日 14:01 中時電子報 莊楚雯

許多消費性、藝文性的展覽辦在台北、高雄，吸引許多民眾假日前往消費、看展，成為假日的休閒娛樂，還兼具吸收新知、增添學養的管道。但日前有網友在《批踢踢實業坊》台中版發文，表示有展覽公司的朋友問他，為何在台中辦的消費性展覽，總是吸引不到人潮呢？

總結網友們的觀點，台中展覽較少人去消費是因為辦展的地點交通不便、價格沒有比較優惠、規模小攤位少，根本不值得大老遠跑去看。

1.地點爛

依據網友的留言，通常在台中辦的消費性展覽，地點都會選在烏日展館，靠近台中高鐵站但人潮不比台中市區多、交通不便騎機車又太遠、大概只有去台中高鐵客才會順路去看。另一個台中世貿展館，停車不方便、地點小，一半展覽附近都會塞車，因此網友覺得還不如跑一趟台北去看展還比較實在。

2.價格爛、規模小攤位少

網友表示在台中辦的展覽都是小規模且攤位少，一般的活動優惠都被租金吃掉不少，還不如上網買價格比較優惠，還舉例像是電腦展根本被當羊宰，貴又一堆藉口拖貨；去逛食品展還有賣衣服、行車紀錄器，變成多個展合併辦；去過寵物展，東西沒新奇的，價格也沒便宜，我去寵物用品店就好了，去展覽幹嘛？

由此可看出，展覽到了台中都變調，攤位種類少還有一堆不相干的攤位濫竽充數，展覽內容不如台北、優惠也不如，那為何要去逛？

(中時電子報)