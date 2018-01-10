南國熙涉國際洗錢？胡忠信：請求北檢境管或聲押南

2018年01月10日 14:12 中時 陳志賢

名嘴胡忠信去年告發已故國學大師南懷瑾之子南國熙，涉及日本山口組洗錢案，台北地檢署10日下午二度開庭傳喚胡忠信、南國熙、保勝光學董事長伍必霈3人。庭訊前，告發人胡忠信向媒體強調，南國熙涉及國際洗錢嫌疑重大，他會當庭請求檢方對南限制出境或聲請羈押。

北檢去年12月6日首度開庭傳喚胡、南、伍3人，據悉，南、伍否認洗錢。但檢方要求南準備資料後一個月後再到庭說明。今天是北檢第二次開庭，胡忠信出庭前，指控南國熙涉及國際洗錢，犯行相當嚴重。

胡忠信表示，兆豐銀2016年爆發洗錢疑案後，《新新聞》曾以兆豐案外案爆料「南懷瑾之子是山口組洗錢關鍵人」，指2004年刑事局與日本警方聯手在台逮捕專幫山口組洗錢的大帳房山根敬，全案迄今仍有50億多元日圓下落不明。

報導指出，東京法院二審判決指山根敬2003年底將14.72億日圓匯入某外資銀行新加坡分行的「AsiaVest Capital Management」（南亞資本管理），做為委託代管資金的手續費，消失的52億日圓可能流入AsiaVest帳戶。這家設在香港的AsiaVest公司，南國熙是負責人，保勝光學董事長伍必霈是董事。

報導稱南國熙1999年以AsiaVest Partners公司成立北京建國房地產開發公司，2006年南將北京建國房地賣給香港上市公司豐采多媒體，改名永恆策略，南仍為第二大股東，山根敬隔年成為公司股東。

山根敬改名池田敬後，2013年在香港中環成立亞洲匯通公司（Asia Fortunate Partners Limited），與南國熙成立的新南亞投資管理公司（AsiaVest Partners Limited）地址相同，同時南懷瑾文教基金會、南懷瑾文化事業也在同址。池田敬還在南擔任負責人的AsiaVest任職，2人關係密切。

胡忠信認為，山根敬和南國熙在香港合組空頭公司洗錢，屬於嚴重犯罪，去年向法務部、調查局、刑事局及北檢告發南國熙、伍必霈涉嫌洗錢。目前北檢及刑事局已分別展開偵辦。

(中時)