水聲景觀餐廳因「水」惹禍 清潔婦打掃滑倒怒告雇主

2018年01月10日 14:26 中時 馬瑞君

位於台中市新社區的水聲餐飲店，因水聲而聞名，卻引因「水」而惹禍。因其室外廁所的木板通道，因時間久遠長青苔，卻缺乏防滑設施、警示標語；尤姓業者的母親堅持讓劉姓服務人員在雨天去打掃，致劉女跌倒，造成第2、3節腰椎滑脫，壓迫神經等傷害。台中地院審結，依業務過失傷害判尤男4月徒刑。

劉女指稱，按發當天，她先打掃完室內男女廁所，因當時下著雨，原本想說隔天再打掃室外廁所，但負責現場指揮的尤姓老闆媽媽說不行，還嗆一句：「要不要做？」她去打掃完6間廁所，正準備折返走到第3間前就滑倒，當時因不是用餐時間，還好其他人經過。

劉女說，她走回廚房時，有告知其他工作人員摔倒的事，本來想告知老闆的媽媽，因當時已經有客人到開始出菜，她就忍著痛繼續工作，直到晚上約8時老闆回來，她告訴老闆：「你媽媽叫我打掃廁所，害我跌倒」。

尤姓老闆則辯稱，案發時他不在店內，也沒人看到劉女跌倒，還質疑是不是因劉女有舊傷，才會有壓迫神經等問題；他還說，劉女已經工作3個月，應知道打掃時要穿雨鞋，也應該對現場環境很了解，她跌倒受傷與該店設施及環境無關。

台中地院審理後，法官認為，該店連通室外廁所是木質通道地板，地板上無遮雨設施，業者應維護工作場所，不致使勞工跌倒、滑倒，或採取必要防範措施，例如：設置防滑設施、設置警示標誌，提供防滑膠鞋，加上該木質地板有青苔未除，才導致劉女滑倒受傷。依業務過失傷害判尤男4月徒刑。

(中時)