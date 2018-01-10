喬帥澳網回歸! 復出表演賽「感覺好極了」

喬柯維奇澳網將復出。(美聯社)

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中時電子報

前一天才在練球時拒絕接受媒體訪問，前塞爾維亞球王喬柯維奇(Novak Djokovic)，庫揚（Kooyong）表演賽以6比1、6比4直落二世界第5奧地利提姆（Dominic Thiem），總算展露好心情，也證明傷勢無礙，拚戰澳網沒有問題。

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去年溫網後提前結束球季，生涯12座大賽冠軍喬柯維奇，睽違6個月首度重返球場，賽後好心情藏不住，「我並不想過度自信，但我非常非常高興，今天能順利完成比賽。」

「休息這麼長時間，是我生涯頭一遭」因此表演賽對喬帥而言是極佳測試，「看我恢復情況如何、團隊的策略是否正確，而場上表現證明一切都很順利。

喬帥尤其對自己的發球很滿意，因為手肘傷勢影響發球不少，「這在賽前是最大的未知數，但比賽中我的發球算是到位。」

6度在墨爾本公園封王，喬柯維奇顯然已經準備好，從拿手的大賽中復出拚冠，「當然如果能在澳網前多打一場比賽會更好，期待未來4到5天，一切都能順利好迎接澳網到來。」

(中時電子報)

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