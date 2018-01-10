超商店員監守自盜 破壞保險箱偷走73萬

2018年01月10日 14:40 中時 呂素麗

黃姓男子（右黑衣者）利用在超商值大夜班監守自盜，隨即騎機車逃逸。（呂素麗翻攝）

黃姓男子利用在超商值大夜班監守自盜，主動投案把剩下46萬多元交出。（呂素麗翻攝）

高雄市34歲黃姓男子8日深夜利用在小港區1家超商工作值大夜班的機會，破壞店內保險箱，偷走假期期間營業收入約73萬餘元與洋菸數條後逃逸無蹤，警方透過他的女友策動，黃男9日上午主動投案，將還賭債剩下的46萬多元交出。

警方調查發現，黃嫌有多次佯裝應徵超商店員再監守自盜記錄，2005年曾在高雄及2012年在台北犯案，並遭台北地檢署依侵占罪嫌發布通緝在案。

小港分局小港派出所於8日上午10點許接獲超商老闆報案，指所僱用已任職約半年的超商大夜班員工黃姓男子，於深夜趁單獨負責大夜班時段，破壞店內保險箱，偷走73萬餘元與洋菸數條後逃逸無蹤。

警方研判他逃逸方向，並同步聯絡他的親友，瞭解可能藏身地點，指派人員埋伏，並說服黃嫌的王姓女友策動他投案，黃嫌在無處可逃的情況下，遂於9日上午9點，抱著剩下的40多萬元現金及洋菸主動投案。

黃男供稱，平時愛玩線上簽賭，積欠20多萬債務，才臨時起意拿走店內保險箱裡存放的代收款項，再搭火車去台南還債，還完賭債後再回高雄車站附近躲藏在1家旅館內。

警方訊後依侵占通緝、業務侵占和毀損罪嫌移送高雄地檢署，檢方考量黃男恐有逃亡之虞，向法院聲押獲准。

(中時)