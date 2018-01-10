退出協商的時代力量 將推「最低工資法」公投

2018年01月10日 14:44 中時 郭建伸

立法院今三讀通過《勞動基準法》修正案，放寬七休一及有條件縮短輪班間隔。時代力量反對《勞基法》修正，日前宣稱退出朝野協商及院會表決，但今天《勞基法》三讀修正後，時力卻發布聲明稿，指將啟動「最低工資法」立法及全民公投，並嚴肅面對勞動條件直直落，重新檢視並修訂整部《勞動基準法》。

時力黨團聲明指出，上週5位立委得將自己反鎖在議場內的激烈方式，試圖讓執政黨懸崖勒馬，最後仍然不敵執政黨多數委員的攻堅；隨後轉往凱道禁食、夜宿，訴求行政院主動撤回勞基法，並希望蔡英文總統能聆聽台灣勞工和年輕人反對修法的聲音，但在風雨中禁食靜坐58小時後，仍在1月8日凌晨遭到驅離。

聲明強調，由於蔡總統對於時力訴求的回應，是請時力回到議場好好協商，而無論是行政院或民進黨黨團，也都一再強調回到議場，有理性協商的空間，因此，時力決定嘗試最後一次補破網的努力，「試圖為台灣勞工多爭取一些有利的條文。」

時力也批評，這種毫無評估、毫無說明、毫無討論的法案審議方式，不但無法回應大眾對於「勞基法修惡」的各種疑慮，更無法落實蔡英文總統於2016年總統大選前所提出的縮短勞工年總工時等「勞動政策六大主張」。

聲明指出，自昨日起無論是在協商或者二讀會場，無論是國民黨或民進黨，說著一次又一次表態話語，卻在行政院及執政黨團的強大意志下，一字不改地過水完成程序，整個修法過程「合法而不合理」地跑完了，正如同勞動部在回應此次勞基法修法常用的說詞「合法但不合理」。

黨團宣告最後4項行動，包含儘速完成「國定假日法」及「最低工資法立法」、儘速完成勞動檢查法及勞動訴訟程序法、重新檢視並修訂整部《勞基法》、開始啟動「最低工資法」全民公投行動。

(中時)