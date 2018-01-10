廁所私設診間 婦產科醫師猥褻美少婦

2018年01月10日 15:09 中時 鐘武達

彰化1家婦產科醫院謝姓副院長，遭控藉口檢查出血，將1名回診少婦帶往廁所私設「診間」脫褲摸下體並捏胸。少婦驚覺遭侵犯報案 ，彰化地方法院認為謝利用病患的信賴趁機猥褻，惡性非輕，依《利用權勢猥褻罪》判處有期徒刑6月，如易科罰金1日折算2000元。

判決指出，2016年8月22日晚間10點，謝是在護士跟診下為子宮頸抹片報告異常回診的受害少婦進行切片，當時少婦出血量較多，內診結束後，謝要她在候診區休息觀察後再離開。

少婦在候診區座休息並等候拿取處方箋時，謝結束當天門診看到少婦，竟心起歪念，喊著少婦名字說「跟我來」。少婦誤為是要她去看報告，沒想到卻是被帶到廁所。

謝示意進廁所，少婦一度遲疑詢問為什麼？謝稱是要看血有無止住，少婦不疑有他照做，隨後，謝將門關上，要少婦脫下內褲，接著就以未戴手套的雙手食指、中指摸透少婦的下體 ，又對著少婦的乳房又捏又摸。少婦回想，當時謝的手會發抖，不像正常看診的時候。

過程，醫院院長還曾例行性巡視樓層時關閉廁所的燈，謝還刻意鎮定，出聲示意門外的人開燈，接著又持續按胸約2、3分鐘。這時，少婦查覺有異，趕緊整理好衣著就先行離開，回到家裡，便將過程告知婆婆並向先生哭訴，事隔兩天，決定報警查辦「色」醫師。

謝在法院審理時辯稱，少婦曾經罹患5個月的菜花性病後治癒，且他對少婦做過8次的陰道內診和1次的乳房檢查，告訴人身體對他而言並無新奇刺激之處，否認有犯罪動機，但不被法官採信。

(中時)