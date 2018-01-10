難怪領低薪！作家洪雪珍控訴「熱門科系」話題害死人

圖為科技大學餐飲管理系學生觀看飯店主廚老師示範做菜情形。（中時報系資料照片）

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中時電子報
/綜合報導

每年大學學測成績單寄出，媒體就會出現「熱門科系」相關報導，提供家長及學子們作為申請校系參考。對此，作家洪雪珍認為，「熱門科系」說法會害死人，昔日被看好的設計和餐飲兩大科系，後來成為低薪的代表，就是談熱門科系的受害案例。

洪雪珍本身也任職於求職網，她深知「熱門科系」多麼誤導許多學子。一直以來，醫科與理工是就業市場上最搶手，她以自己為例，「能去念醫科嗎？考不上嘛！能去念理工嗎？還是考不上，因為沒興趣！」

洪雪珍指出，三十年前她畢業時，社會上也是醫科與理工科系掛帥，難道念文法商的都應該去撞牆嗎？她說，社會上很多表現優異、極有貢獻的人並不是念熱門科系。但她也提及曾被看好的設計和餐飲科系，為何如今淪為兩大低薪科系的原由。

往前推十年至二十年，台灣經濟起飛，將進入講究美學的新時代，產品需要設計，賦予更高的價值，需要大量設計人才，於是技職體系升級為科技大學，設計學院聽來時髦又有前景，招生容易，校方就瘋狂開設各式各樣的設計系，招來爆量的設計科系學生。企業再重視設計，卻沒開出相對應的職缺數量，設計系學生的薪資自然往下探。

另一是荒謬程度旗鼓相當的餐飲系。十多年來，媒體一直報導製造業沒落，服務業當道，其中餐飲業是最蓬勃發展的，而餐飲將是最熱門的科系。做麵包的吳寶春、做主廚的江振誠…被視為新時代的成功偶像，取代做大企業賺大錢的郭董、張忠謀等人。

幾年前，政府看到這個一發不可收拾的局面，不准再設立設計系與餐飲系，但是為時晚矣！幾十萬名學生放到就業市場，找不到立錐之地。和設計系一樣，餐飲業也因為應徵廚師、麵包師、甜點師的人才激增，薪資再也無法拉抬起來。洪雪珍語重心長地說，談熱門科系是不是害死人？

洪雪珍認為，科系不是不重要，而是不那麼重要，未來更不重要。現在就是能力掛帥的時代！不要再問哪一種能力最熱門，任何科系通通熱門，擁有越多能力就越是熱門人才。

(中時電子報)

文章來源：洪雪珍臉書

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