市議員陳淑華爭取設公車站點 以人為本考量

2018年01月10日 14:48 中時 陳世宗

台中市中清路環中路口公車站因國道一號大雅交流道槽化島打除工程，取消公車單邊停靠，且缺乏整體配套措施，沒有規劃公車站點，引發附近居民反彈。市議員陳淑華邀集各單位現場勘查後，建議將以人為本的核心思考納入交通改善的設計中，請相關單位辦理變更設計配套將公車站遷移位置設計納入，確保當地利用公車的市民的權益。

陳淑華指出，台中市大雅交流道現在正進行槽化島打除工程，計劃將槽化島打除後變更成分流道使用，希望能改善當地交通狀況。由於工程剛好位於中清路環中路口公車站，沒有事先規劃配套，臨時取消公車單邊停靠，並且沒有新的公車站點，引起附近民眾反彈。

港尾萬魂祠主委廖學成及附近民眾表示，該站點公車多為老弱及學生在利用，由於中清路、環中路口交通狀況非常複雜，取消公車站會讓使用公車的民眾通行上的困難及危險。

陳淑華邀集交通局、建設局等現場勘查研議解決方案。陳淑華表示，政府交通改善作為方向是對的，但應在以人為本的思考下進行設計規劃，避免行人因此曝露於更多的危險因子。

陳淑華強調，參採民眾及各方意見後，請市府在原中清路公車站位置向上約20公尺的槽化島變更為新公車站點，解決因工程而取消的公車站，讓民眾在最沒有影響的狀態搭乘公共運輸。

(中時)