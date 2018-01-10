北市兒樂、科教館、天文館推套票 寒假玩透透

2018年01月10日 14:51 中時 劉于翔

台北市兒童新樂園結合科學教育館、市立天文館於寒假期間推出「歡樂新春旺三館」套票，將從本月25日至2月20日期間販售，售價200元套票可玩賞3座場館，相當於3折優惠；另兒童新樂園也將在本月13 日至2月10日舉辦「創意著色扭一下 點心寵物FUN寒假」活動，國小6年級以下學童免費參加著色活動，可獲得網路人氣抽獎和扭蛋獎項。

兒童新樂園表示，「歡樂新春旺三館」套票可在兒童新樂園園區售票處及天文館花200元購買，可暢遊兒樂、天文館及科教館，包含兒樂1日票，當天免費入園更享大型遊樂設施無限次數搭乘（以遊樂設施各搭乘1次計算，價值超過340元）；天文館則可體驗宇宙劇場及立體劇場（價值200元）；另科教館預計3月1日起封館進行外牆整修，仍提供常設展、兒探館或劇場（不含地震劇場）購票優待券。

此外，第一階段著色活動「創意著色扭一下 點心寵物FUN寒假」，自本月13至31日止，國小6年級以下兒童可免費參加，可先前往園區遊客中心免費領取畫紙、L型文件夾與彩虹筆（每日限量提供），再到遊客中心前的歡樂市集休閒座椅區畫畫，座椅區已布置成繪畫專區，設置可愛桌墊方便著色使用，作品完成後於遊客中心繳交，還可免費獲得專屬代幣一枚，憑代幣可體驗高240公分大型水晶塔扭蛋機一次，扭蛋獎品包含遊戲代幣、設施體驗券、2018相片年曆、鑰匙圈、墊板等，但獎品不可指定或更換。

第二階段則是人氣按讚賽，從2月1至6日，會在兒樂臉書粉絲專頁公告參賽作品，藉由臉書按讚方式投票，投票截止期限為6日下午2時止，屆時會通知得獎者前往兒樂領獎，獎項為園區大型遊樂設施1日暢遊券、2018相片年曆以及小型遊樂設施免費設施體驗券等多項好禮。

(中時)