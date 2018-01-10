酷航開航柏林 單程含稅9999元起

2018年01月10日 14:54 中時 陳祐誠

酷航今年將開航柏林，1月10日推出單程含稅9999元起的優惠價。（酷航提供）

酷航去年宣布開航德國柏林，確定在今年6月20日首航，今日正式推出開賣促銷，台北出發經新加坡至柏林，單程含稅價9999元起（不含行李及餐食），促銷期間至1月31日止，旅遊期間為6月20日至10月26日。

酷航為新加坡航空集團旗下的低成本航空，繼雅典、夏威夷之後，酷航開出第3個長程航點柏林，將選擇雙走道廣體客機波音787執飛，每週4班營運。新加坡航空目前執飛德國杜塞道夫，法蘭克福和慕尼黑 ; 加入酷航營運後，柏林成為新航集團德國第4個航點。

酷航首席執行長李立興表示，酷航的低成本長程營運模式，於過去的6個月內，隨著雅典及夏威夷開航而正式展開。目前2個航點都符合我們的期待，也接受到來自旅客對於波音787的高度評價，可見波音787是旅客願意搭乘低成本航空長程航班的關鍵因素。

酷航指出，波音787夢幻客機以寬敞及先進科技著稱，提供更為舒適的航空旅程，像是機艙內濕度調節與艙壓控制、可調節式液晶遮光罩窗戶、減少20％噪音與大容量的頭頂置物空間。酷航的787也提供適合長途飛行的設施和服務，如機上Wifi、座位充電設備、可串流至旅客個人裝置的機上娛樂「ScooTV」等。

目前酷航的航網包括17個國家、63個航點，馬來西亞的關丹也將於2018年2月首航；機隊則擁有16架波音787以及24架A320空中巴士，另有4架波音787與39架A320 neo正在訂購中。

(中時)