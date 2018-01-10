遺憾! 一哥盧彥勳澳網男單退賽

2018年01月10日 14:55 中時電子報 林宋以情

年度四大滿貫賽首站澳網下周登場，不過將看不到「網球一哥」盧彥勳。盧彥勳10日在臉書宣布，由於右側肩膀有撕裂傷現象，至少需要休息八周，即便日前已經抵達墨爾本備戰，然而仍遺憾宣布澳網退賽。

盧彥勳2016年澳網就曾因手肘傷勢退賽，連續30次四大滿貫參賽紀錄遭中斷，相隔一年，盧彥勳澳網又逢傷勢。生涯最佳曾在2009年、2012年闖進男單32強，去年無緣次輪。

目前盧彥勳世界排名74名，也是澳網男單會內賽選手，然而由於去年12月冬訓時，最後兩週右側肩膀出現疼痛和不適，返台經過長庚運動醫療社群及林瀛洲醫師的檢查和診斷後，盧彥勳確定右肩有撕裂傷，主要是長期過度使用的職業傷害。

盧彥勳表示，「在經過經過和澳網ATP防護員及醫師的檢查後，預計明天宣布退出此次2018年的澳洲公開賽。」

無緣四大賽首站澳網，盧彥勳坦言，「覺得非常遺憾，今年第一個四大賽就缺席了。」目前傷勢先施以PRP的治療，保守估計需要至少八個星期。

儘管澳網缺陣，盧彥勳表示，「會用積極的態度面對，接受復健和治療，希望用最快的時間，能再重新回到職業巡迴賽事。希望經由這一個月的治療和訓練，能趕上三月份開始的 印帝安納威爾斯大師賽及邁阿密大師賽。」

(中時電子報)