公然挑戰業界大忌 20歲AV女優做這事讓人驚「她失控了」

2018年01月10日 14:58 中時電子報 吳品瑤

日本成人影視產業越做版圖越寬廣的同時，AV女優也跟著偶像化，也就是說一如演藝圈明星，形象優劣直接影響銷售量，因此在外活動、曝光的行為舉止也必須特別注意，必須給人討喜的觀感，其中，抽菸就是業界大忌，但走可愛少女路線的AV女優浅田結梨卻做出驚人之舉，竟然在IG貼出「太妹哈菸照」，讓人大傻眼。

AV達人「一劍浣春秋」今在《PLAY NO.1》網站刊載文章，表示曾經有女優經紀人來訊要求拿掉照片，該照片並非拍到女優抽菸，僅僅是口袋部分有疑似菸盒的形狀而已，一劍浣春秋也坦言，在日本，女性抽菸比例不少，AV女優壓力大，會抽菸的不盡其數，但為了事業著想，在怎麼樣都會忍住癮頭，絕對不可在影迷面前抽菸面的毀損形象。

然長得非常可愛、也主打少女系清甜路線的AV女優浅田結梨，今天年滿20歲，昨天她竟在IG上貼出新照，是自己穿著黑色寬大潮T搭配白色泡泡襪，以「太妹蹲」姿勢抽著菸入鏡，甚至曾在直播中抽菸給大家看，在推特上也暴走，公然寫下：「我就是因為超喜歡做愛又有錢拿所以才拍AV」，直接觸碰業界大忌，而且跟AV出道時的形象設定大相逕庭，讓一劍浣春秋也不禁大嘆：「她失控了！」。

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(中時電子報)