亞馬遜創辦人貝佐斯擠下蓋茲 成全球首富

2018年01月10日 15:05 中時 鍾玉玨

電子商務巨擘亞馬遜（Amazon.com）股價持續飛漲，創辦人兼執行長貝佐斯（Jeff Bezos）的身價8日衝上1051億美元（約台幣3.1兆），除了穩坐全球首富寶座，更打破微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）蟬聯18年的首富記錄。

到底貝佐斯多有錢？《今日美國報》（USA Today）指出，現年53歲的貝佐斯5天創造的財富就比大部分美國人一輩子所賺的錢還多。

排名第二的蓋茲目前身價估計為920億美元（約台幣2.73兆元），他這幾年陸續將360億美元的微軟股票捐給名下的慈善機構「比爾暨梅琳達蓋茲基金會」，否則應該比貝佐斯口袋更深。

貝佐斯在雲端運算和線上零售事業，一口氣拿下2大行業的主導地位，讓現年87歲的「股神」巴菲特（Warren Buffett）直說「是我見過最了不起的成就」。巴菲特受訪時表示，自己心目中最傑出的企業家就是貝佐斯，而慈善大咖是比爾蓋茲夫婦。

去年底假期銷售旺季，亞馬遜締造佳績，連帶拉抬股價，讓貝佐斯身家在去年11月首度突破1000億美元（2.95兆元台幣）大關，如今又進一步篡位，改寫蓋茲連續保持18年的首富紀錄。

除了銷售佳績，亞馬遜去年斥資137億美元（約台幣4183億元）收購高檔有機食品連鎖店「全食超市」（Whole Foods Market），也讓亞馬遜如虎添翼，瓜分了沃爾瑪（Walmart）和好市多（Costco）等零售業的市場佔有率。

(中時)