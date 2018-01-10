退將史忠義：綠上台大家才知道藍執政的好

2018年01月10日 15:11 中時電子報 黃以謙

民進黨在2016年完全執政，倒行逆施搞得天怒人怨，身在台灣幾乎人人有感。拿前總統馬英九來說，他卸任後全台跑透透比以往更受歡迎，似乎代表多數人對國民黨執政的懷念。

退役海軍少將、國民黨黃國雄黨部主委史忠義，近日接受港媒中評社訪問，表達了對藍營團結的殷切期盼。

史忠義表示，既然吳敦義過半數當選國民黨主席，縱使過去有派系恩怨，為了國家也應該團結起來。今天，有人罵吳敦義是「獨台」，但其實他走的是「現實」路線，也就是中庸路線，因為這樣才能爭取淺綠跟中間選民支持。

史忠義強調，「當兩岸大勢還不到統一成熟之際，沒有必要在此刻急於表態。」

看看馬英九卸任後的行程到處受到歡迎，這是民進黨執政後，大家兩相對比才知道國民黨的好。此也證明「九二共識、一中各表」、「不統、不獨、不武」去維持台海現狀的路線是能被百姓接受。

他進一步說，民進黨自從獲得政權，用盡方法清算國民黨，如設立黨產會、促轉條例、追殺婦聯會等，甚至以司法手段找馬英九出氣，這些台灣人民都看在眼裡。

史忠義感嘆，現在的兩岸關係僵局，皆源於蔡政府無力與對岸溝通，要是國民黨能繼續執政，當前狀況絕不會如此糟糕；他最後呼籲，國民黨應該趕快把士氣提振起來，鞏固領導中心打好選戰方為上策。

(中時電子報)