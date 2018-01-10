改變藍綠政治版塊 吳振嘉宣布參選台中山城市議員

台中市東勢區福隆里長吳振嘉懸掛廣告刊版，宣布投入年底市議員選舉。（民眾提供）

友善列印
中時
吳振嘉宣布將以無黨籍身份投入台中市議員選舉。（王文吉翻攝）
承續叔志！台中市議員擬參選人吳振嘉（右）強調，將延續四叔、已故立委吳耀寬的精神，服務山城鄉親。（王文吉翻攝）

台中山城目前有2席市議員，地方預料國民黨籍蘇慶雲及民進黨蔡成圭都會爭取連任，該選區長期由藍、綠各佔1席，近來有第3位競爭者浮出檯面，東勢區福隆里長吳振嘉最近在台3線懸掛數面廣告看版，宣布以無黨籍身分，投入年底市議員選舉，主打「換人做做看，絕對不一樣！」

吳振嘉曾當選增額立委，並當任立委吳耀寬、林耀興、徐中雄助理及東勢鎮民代表等，在基層的歷練深厚。他表示，為監督東豐快速道路儘速興建完成，他與民進黨創黨黨員、社運及環保人士等，組織國道4號連結山城促進會，歷次環評審查會都號召鄉親發言力爭。

吳振嘉在參選宣言中強調，當兩黨多的是欺騙選民選票的政客時，「鄉親們要政大眼睛，看看誰真正為我們發聲，為我們爭取權益，我們就支持誰，管他什麼黨派，更不要死報著任何一個政黨，不管好壞都支持，這樣只有害了我們自己！」

吳振嘉表示，他將以無黨無派身份參選市議員，此後，將永遠做個黨外人士，將來若獲鄉親支持當選市議員，他沒有任何政黨包袱，將謹承四叔、已故立委吳耀寬的服務精神，敢說敢做的問政風格，誓為山城權益打拼。

(中時)

退將史忠義：綠上台大家才知道藍…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。