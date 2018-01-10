改變藍綠政治版塊 吳振嘉宣布參選台中山城市議員

2018年01月10日 15:20 中時 王文吉

吳振嘉宣布將以無黨籍身份投入台中市議員選舉。（王文吉翻攝）

承續叔志！台中市議員擬參選人吳振嘉（右）強調，將延續四叔、已故立委吳耀寬的精神，服務山城鄉親。（王文吉翻攝）

台中山城目前有2席市議員，地方預料國民黨籍蘇慶雲及民進黨蔡成圭都會爭取連任，該選區長期由藍、綠各佔1席，近來有第3位競爭者浮出檯面，東勢區福隆里長吳振嘉最近在台3線懸掛數面廣告看版，宣布以無黨籍身分，投入年底市議員選舉，主打「換人做做看，絕對不一樣！」

吳振嘉曾當選增額立委，並當任立委吳耀寬、林耀興、徐中雄助理及東勢鎮民代表等，在基層的歷練深厚。他表示，為監督東豐快速道路儘速興建完成，他與民進黨創黨黨員、社運及環保人士等，組織國道4號連結山城促進會，歷次環評審查會都號召鄉親發言力爭。

吳振嘉在參選宣言中強調，當兩黨多的是欺騙選民選票的政客時，「鄉親們要政大眼睛，看看誰真正為我們發聲，為我們爭取權益，我們就支持誰，管他什麼黨派，更不要死報著任何一個政黨，不管好壞都支持，這樣只有害了我們自己！」

吳振嘉表示，他將以無黨無派身份參選市議員，此後，將永遠做個黨外人士，將來若獲鄉親支持當選市議員，他沒有任何政黨包袱，將謹承四叔、已故立委吳耀寬的服務精神，敢說敢做的問政風格，誓為山城權益打拼。

(中時)