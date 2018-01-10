死鵝被丟排水溝 家畜疾病防治所追來源

台82線，東石段路邊中排發現1隻疑遭人惡意丟棄的鵝隻屍體。（呂妍庭翻攝）

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9日下午有民眾在台82線，東石段路邊中排發現1隻疑遭人惡意丟棄的鵝隻屍體，為避免染病禽屍造成禽流感疫情擴散爆發，嘉義縣家畜疾病防治所立即派員到現場和周邊畜牧場執行逐場勘查、採樣及消毒作業，同時間防治所人員也發現附近有1處無照養鵝場，涂姓業者無照違規飼養400多隻肉鵝，雖業者否認死鵝是它丟的，因無照場並未和化製場簽訂合約，將依畜牧法開罰。

縣府呼籲養禽業者，面對禽流感疫情切勿掉以輕心，務必自主落實各項防疫工作。（呂妍庭翻攝）

縣府指出，鑑於國內禽流感疫情有升溫跡象，獲報當下立刻召集防治所與環保局等單位辦理聯合勘查，並將檢體送農委會家畜衛生試驗所檢驗是否有禽流感病毒，另也在中排周邊5個水禽場完成逐場勘查，其中2場已出清無飼養，其餘3場目前健康狀況良好，唯獨其中1場遭查獲無照違規飼養，且場內斃死禽也沒有和化製場簽約，除依法開罰，也將進一步追查鵝屍來源。

為維護整體養禽產業形象，縣府籲請業者勿任意棄置死禽，避免疫情擴散。如有任意丟棄死禽者，將依環保法規裁處新臺幣6千元以上300萬元以下罰鍰，情節重大者將移送地檢署嚴懲，最重可處5年以下有期徒刑併科罰金1500萬元，提醒業者切勿以身試法。

(中時)

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