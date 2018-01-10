網瘋傳曾性侵藍潔瑛 曾志偉嚴正否認了

網瘋傳藍潔瑛曾遭曾志偉性侵，今曾志偉嚴正否認。（圖／達志影像；取自鳳凰網娛樂微博）

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中時電子報
曾志偉開腔否認性侵傳聞。（圖／取自新浪娛樂微博）
曾志偉透過律師事務所否認傳聞。（圖／取自曾志偉獎門人微博）

54歲香港女星藍潔瑛曾演出《大話西遊》等片，今(10日)微博瘋傳一段多年前她受訪內容，爆她曾遭兩位演藝圈大哥性侵，其中一位點名是曾志偉，引發網友熱烈討論，稍早曾志偉透過律師發表聲明，嚴正否認此事，並表示將依法取證、嚴肅處理，對於不實謠言將依法追究。

藍潔瑛近況曝光 粉絲噴性侵舊聞「誰扇起的妖風」

今大陸微博瘋傳一段藍潔瑛昔日接受專訪的對話逐字稿，內容說到藍潔瑛稱曾在新加坡遭曾志偉性侵，還稱對方從未道歉，自己因此內心受創，「用自殘的行為報復自己」，然曝光的影片和原先周刊報導的版本多有不同之處，遭質疑影片被重製、移花接木。

對於上述流傳內容，曾志偉稍早打破沉默，透過律師正式駁斥，聲明說道：「網傳所謂『曾志偉性侵藍潔瑛』影片係經剪輯的不實信息」，「本公司正告相關不實信息的發布者及轉載者，務必第一時間刪徹相關不實視頻（信息），同時敬請廣大網絡用戶及新聞媒體能夠理性甄別信息真偽，共同抵制網路謠言」。

最後，曾志偉聲明表示，對於此事造謠，曾志偉已委請北京星權律師事務所依法取證，怠於終止侵權行為者，曾志偉將透過法律途徑追責，強力澄清曾性侵的烏龍傳聞。

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(中時電子報)

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