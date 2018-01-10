中華電信退休員工捐復康巴士 服務身障朋友

2018年01月10日 15:31 中時 陳世宗

中華電信退休的的台中市民林堂茂與林李秀琴伉儷熱心公益，10日捐贈台中市政府一輛小型復康巴士，希望服務更多身障民眾。副市長林依瑩表示，全市共有12萬名身障朋友，就醫、就學等交通接送需求龐大，感林堂茂伉儷熱心捐贈復康巴士，希望鼓勵社會出現更多溫暖力量。

社會局10日於台灣大道市政大樓舉行捐贈儀式，林堂茂與林李秀琴伉儷在市政顧問林金塗牽線下，捐助1輛小型復康巴士給台中市政府，由副市長林依瑩代表接受；剛好是林堂茂80大壽，眾人得知後當場祝賀他生日快樂，現場充滿溫馨感人。

林依瑩表示，台中縣市合併後，幅員更廣，這樣的交通接送對新社、東勢、和平等山城，以及海線地區包括大安、外埔等，都有很大的助益，希望有更多復康巴士協助讓偏鄉身障朋友的交通接送更順暢。

林堂茂說，捐贈復康巴士希望協助市府幫助更多需要的民眾。身為虔誠佛教徒，一直秉持付出、關懷、助人的精神，看到社會上有困難就要伸出援手；相信這部復康巴士在社會局安排下，可以發揮最大功能，提供行動不便的老人與身障朋友更多的便利。

社會局長呂建德指出，台中市目前身心障礙者約有12萬人，去年復康巴士出動近76萬趟次，共服務4萬5437位身障朋友。為打造無障礙城市，市府積極發展低地板公車、無障礙計程車、小型復康巴士等多元無障礙運具，提供交通接送服務，拉近城鄉差距。

(中時)