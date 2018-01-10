凍死人！1天當中這2個時段最危險

寒流來襲，北市衛生局提醒，一天當中有兩個時段要特別注意保暖。(資料照/劉宗龍攝)

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中時電子報
/ 綜合報導

入冬以來最強一波冷空氣報到，今天起愈晚愈冷，北部地區入夜後體感溫度掉到3℃，根據消防局統計，台北市已有12人疑似天冷猝死！台北市衛生局提醒，低溫容易誘發心臟病、中風等心血管疾病猝發，一天當中有兩個時段要特別注意，分別是清晨5點到6點、晚間8點到9點，要注意保暖。

北市衛生局長黃世傑表示，清晨5-6點、晚間8-9點這2個時段，除了氣溫低，也因晝短夜長，容易導致血管收縮，引發血壓變化。氣溫下降時，血液濃稠度增加、血壓容易不穩定，容易導致血液在血管內凝固，誘發心臟病、急性中風。

心血管疾病患者、年長者及肥胖者要特別注意保暖，如果突然出現胸悶、胸痛、呼吸困難、臉部表情不對稱、單手無力下垂、口齒不清等症狀，要儘速就醫。三高及心血管疾病患者要依照醫囑按時服藥，定時量血壓、避免熬夜，保持6小時以上充足睡眠。

彰濱秀傳醫院副院長王宗倫指出，許多民眾喜歡在天冷時泡溫泉，但由於泡溫泉時血管擴張，血流主要分布在皮膚，以致心臟血流更少，容易導致冠狀動脈阻塞，提醒洗熱水澡或泡溫泉，水溫應盡量控制在40℃以下，起身時也要注意保暖，避免血管急遽收縮，同時不要立刻做劇烈運動，避免心肌梗塞、腦中風等疾病發作。

(中時電子報)

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