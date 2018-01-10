氣喘患者自行停藥 開車隧道內竟失明4秒鐘

2018年01月10日 15:46 中時 倪浩倫

寒流來襲全台急凍，近來診間求診的氣喘患者也因此激增3成！有名患病20多年的張先生，因久沒發作而未持續用藥，日前開車忽然急性發作，眼前一片空白、長達3到4秒看不見東西，所幸未釀成車禍。醫師指出，秋冬氣喘發作機率是平時1.7倍，乾冷空氣更是誘發氣喘重要因子，除了減少出門、外出要戴口罩圍巾，平時更勿自行停藥。

台灣氣喘諮詢協會理事長、林口長庚兒童過敏氣喘風濕科主任葉國偉說，氣喘是一種無法根治的慢性疾病，長期沒用藥及回診，一旦發作，可能有致命危機。他表示，12歲以下兒童，每7人就有1人患有氣喘，成人方面，平均每10人就有1人患有氣喘。

但根據診間觀察發現，兒童及成人氣喘完全控制比例，竟皆不到1成！葉國偉指出，以氣喘不易發作的夏天為例，很多患者會開始忘記用藥，在發現「一兩天沒用藥好像也沒事」後，不用藥的時間就愈拉愈長，然而一到冬天、面對乾冷空氣或空汙來襲時，便可能造成氣喘急性發作。

上述的張先生，有數年時間未規律使用藥物，結果某次開車行經隧道時，突然覺得喉嚨奇癢無比，順勢大大咳了一聲後，竟造成腦充血，眼前一片空白、長達3~4秒看不見東西，幸好當時與前車有一定的距離，才未釀成車禍；另有一名7歲的氣喘女童，因沒有規律用藥習慣，家人也未特別注意，日前突然急性氣喘發作，送到急診搶救時，還得裝上葉克膜才撿回一命。

葉國偉提醒，天氣乾冷時，易讓呼吸道水分流失，進而出現過度收縮、發炎現象而引發氣喘，此外，天冷到戶外運動時，也容易因鼻塞而改用嘴巴呼吸，進而出現同樣的現象，呼籲民眾在冷天時，運動應以室內取代室外，外出一定要戴口罩和圍巾，減少口鼻接觸冷空氣的機會。他進一步補充，PM2.5也容易誘發氣喘發作，民眾在空汙期間，從室外回到家中時，應立刻洗澡、換衣服，去掉附著在毛髮衣物上的空汙粒子。

為強化氣喘的「服藥順從性」，台灣氣喘諮詢協會的《悠遊氣喘2.0》App已經上架供民眾免費下載，內容包括患者用藥和回診領慢箋的提醒，記錄每天身體狀況、讓醫師看診時更有參考依據，同時結合環保署的空汙資訊，幫助氣喘病人更能遠離危險因子。

(中時)