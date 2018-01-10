你通過防災驗證了嗎？下營消防隊自製九宮格宣導

2018年01月10日 15:41 中時 萬于甄

下營消防分隊推出3張防災救溺宣導九宮格驗證圖板，進行消防宣導，不僅增加互動性、趣味性，也能得知民眾是否擁有正確的防災觀念，看板也成為消防員宣導時的最佳幫手。（萬于甄攝）

你通過防災驗證了嗎？災害預防是消防隊的工作之一，為加深民眾的印象，下營消防分隊將防災知識，結合網路上常見的認證機制，製作九宮格防災看板，可愛又清新的圖案，吸引不少孩童的目光，且只要挑選正確的防災觀念圖示，綠燈就會亮起，增添宣導時的互動性。

下營消防分隊長周奕任表示，近來不少網頁、社群平台為確保用戶資料，會設置驗證機制，像是輸入指定英數文字、No CAPTCHA reCAPTCHA「我不是機器人」程式等，若防災宣導也能設計成九宮格驗證，在宣導的同時，就可得知民眾是否有正確的防災觀念，強化宣導效果。

九宮格防災驗證板由下營分隊美術達人隊員莊士儀設計，電子方面及內容由義消戴佳宏、分隊長周奕任負責規畫，把防災、防溺及緊急救護三大防災知識，畫成可愛的九宮格驗證圖案，不過，九宮格內暗藏部份陷阱，民眾要挑選到正確的防災圖示，才會亮起綠燈，相當有趣。

周奕任說，九宮格防災驗證板可成為隊員在戶外或是校園宣導的好幫手，除實體的防災驗證板外，民眾也可在下營消防隊臉書粉絲專頁自行驗證。

下營消防分隊表示，即日起至農曆新年期間，消防隊會不定期宣導，民眾只要在消防隊宣導時驗證過關，就可獲得一份可愛的小貼紙，歡迎民眾一起來驗證，「證明自己不是機器人」。

(中時)