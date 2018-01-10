睽違4年 阿姆新專輯邀紅髮艾德獻聲

阿姆睽違4年才發行的全新專輯《風雲再起》。（環球音樂提供）

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擁有全球超過2億張專輯與單曲銷售，身擁1座奧斯卡獎、15座葛萊美獎、4座全英音樂獎、17座告示牌音樂大獎的「饒舌天神」阿姆EMINEM，終於帶著全力打造的饒舌顛峰之作《風雲再起Revival》重返樂壇！新專輯有天王天后加持，剛發行就橫掃全球92國iTunes和美國告示牌冠軍，讓阿姆再奪下史上第一位「連續8張專輯皆空降告示牌冠軍」的無敵紀錄。

這次新專輯邀請到碧昂絲、艾莉西亞凱斯…等樂壇大咖獻聲加持，就連第一次合作的紅髮艾德也連連讚美他超親民。阿姆睽違4年才發行的全新專輯《風雲再起》，在推出與流行天后碧昂絲合作的首發單曲「Walk On Water」之後，又即將再推出另一首頗受矚目的超強主打「River」，並邀請到紅髮艾德譜曲獻聲；談到兩人合作的契機，中間的牽線人其實是阿姆的經紀人保羅（Paul Rosenberg）。

艾德表示，保羅在2年前寫email給他，表示阿姆正在籌備新專輯，希望他可以分享一些創作，於是艾德寫了一段音樂後寄給製作團隊，不過等了一年多卻沒有得到回覆，本來以為兩人合作的機會已經石沉大海，沒想到擔任阿姆新專輯的製作人好友埃米爾（Emile Haynie）突然跟他說，「阿姆已經錄好自己的部分了，接下來就輪到你唱的副歌囉。」於是阿姆和紅髮艾德終於見面並錄音，艾德開心回憶道：「阿姆是個很好的人，相當有才華，本來以為我沒望了，但好消息總是來得突然。」

阿姆的新專輯核心構想以美國政治為出發點，專輯中透露許多對川普政府的不滿以及對種族平等議題的關注，儘管外界對這張專輯的中心主旨評價兩極，阿姆日前他透過重新混音過的新單曲「Chloraseptic」狠狠回嗆酸民：「你們說我不夠霸氣／我的歌爛透了？／你們去吃#@$....」完全不改他出道以來有話直說的本性。

(中時)

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