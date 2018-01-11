從《軍師聯盟》看文化認同：當政者粗暴轉型落人笑柄

2018年01月11日 07:00 中時電子報 歷史老師曹若梅

膾炙人口的《包青天》，所描述是北宋仁宗時期的「三司使」(財政部長)包拯，公正嚴明、清廉自持的形象深植人心，他為了增進行政效率，乃上奏朝廷：「年假七日，廢事頗多。」建議將假期縮短為五日，這大概是包青天最不親民，又與民爭利的紀錄了。包拯此舉是為了避免因「休務」延宕國事；反觀近日教育部以官方之姿，控告民間團體國語日報社，只是為了更動內部的董座人選，真是令人瞠目結舌。

再看一則官威赫赫的例子，陸委會強制西門町電視牆停播大陸央視的廣告「信中國」，姑不論其內容是否涉及違法，只要是和中國相關，官方大概都可以找到一些莫須有的理由；不過，官員們可能疏於統計，究竟是行經西門町電視牆，駐足凝望的人多，還是隨時隨地，用手機或是電腦觀看大陸節目的人多？

司馬懿抗拒曹操徵招，故意軋斷雙腿致殘。

就以熱播劇《軍師聯盟》而言，服裝、造景、道具的講究，絕非一般偶像劇所能相比，劇情還考證大量的史料，再佐以戲劇張力的方式呈現。例如劇中的司馬懿抗拒曹操徵招，故意軋斷雙腿致殘，歷史記載則是他偽裝染上風痹而行動不便；當曹操派人前來一探虛實，劇中演員各個是以眼神在詮釋劇情，史實紀錄是曹操的屬下，執刀在司馬懿面前晃動，懿仍是目光呆滯、兩眼平視，由此而瞞過曹操。

一部大型歷史劇的製作如此精緻，難怪會引人入勝，收視率節節攀升，這豈是官方大玩去中、反中伎倆所能扼止的？司馬懿的元配張春華和寵妾柏夫人，史書上確有所載，演員的表達到位，為磅礡的氣勢增添了一絲柔媚。雖說戲劇不能免俗要誇飾些許，但考證仍為首要，才能雅俗共賞，兼具文學與歷史的效果。

曾經轟動一時的《甄嬛傳》，劇中配角之一的總管太監蘇培盛，便是確有其人，足見編劇的用心。當我們的長壽劇還圍繞著婚禮衍生風波，懷孕不免流產，車禍導致失憶，公司必定倒閉這些超瞎的劇情時，真的讓人汗顏不已；當故宮南院要成立」國寶修復展示館」時，又讓人迷惑不已，行政院院長所說的國寶，是和中國歷史相關的文物嗎？

《軍師聯盟》的司馬懿父子是中國人吧，但是，「司馬昭之心，路人皆知」這句話，不是生長在台灣的你我皆知嗎？文化的傳承、認同以至於產生共鳴，是最自然的人之常情，當政者試圖以粗暴的手法去轉型，只是凸顯自己的膚淺和落人笑柄罷了。

(中時電子報)