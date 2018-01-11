最狂證件照！拿動漫主角照片給設計師發揮 連警察都凍未條

最狂證件照！連警察都凍未條

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中時電子報
／綜合報導
網友拿著Final Fantasy男主角克勞德的照片，要設計師自由發揮 (圖／翻攝自PTT)

許多人在求學時都會做些瘋狂的事情留下回憶，一名網友在《PTT》笨版上發文，說自己拿了一張《Final Fantasy》男主角克勞德的照片給設計師，要設計師依圖片自行發揮，結果就誕生了最狂畢業照。

頭髮弄完後變成七龍珠的賽亞人造型 (圖／翻攝自PTT)

七龍珠主角卡洛特的超級賽亞人形態 (圖／翻攝自PTT)

網友說，自己當時不知道從哪萌生來的中二想法，於是就拿著克勞德的照片交給設計師，要她發揮，結果就變成了七龍珠的「賽亞人頭」，結果就成了最狂的畢業照。

原PO又發現這張照片符合證件照規範，就直接拿來當駕照的大頭照 (圖／翻攝自PTT)

接著原PO又發現，這張照片又剛好符合證件照所要求的「露耳、露眉」基本條件，就直接把這張畢業照拿去當成各種證件的照片，就連汽車駕照也都是用這張。

原PO說每次遇到警察臨檢的時候，拿出駕照的那一刻都有一種虛榮心與尷尬癌同時發作的感覺，讓他又好笑又羞恥。

鄉民們則快笑瘋「這駕照有狂到」、「原PO勇氣十足啊」、「這實在太中二了」、「我想知道警察當下的反應...」、「恥力爆表XDD」，不過也有網友質疑是修圖，對此原PO則回應只是證件套的邊緣壓到照片，並非修圖，也拍出照片證明清白。

(中時電子報)

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