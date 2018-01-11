周丹薇巧遇舊愛張佩華 大方同框

2018年01月11日 00:07 中時 洪秀瑛

蔣黎麗（右起）、張佩華、周丹薇、閻瑪莉老友相見。（洪秀瑛攝）

60歲的美魔女周丹薇歷經罹癌、離婚、母親辭世等人生重大打擊，靠著信仰和姊妹淘的陪伴走出人生谷底，她10日與閨蜜蔣黎麗聚餐，未料在餐廳內意外巧遇30年前舊愛張佩華，她第一個反應是笑著對身旁好友說「妳看這麼巧，就碰到了」，張佩華雖顯尷尬，仍大方留下難得的同框畫面，3人與同行的閻瑪莉都是中視昔日小生小旦，老友久別重逢，格外開心。

周丹薇當年與張佩華因合拍已故媒體大亨楊登魁的電影擦出愛火，2人假戲真做，後來一起到中視拍電視劇，交往7年曾論及婚嫁，最終因性格不合而分開，自此沒再合作過，她比他早結婚，只是婚姻路不順，還一路照顧罹癌的前夫。如果說她是「最有情有義的前妻」，張佩華算是「最有情有義的前男友」，周丹薇的媽媽去年9月過世，張佩華曾出席告別式致意。

2人當年沒有不歡而散，近年在公開場合偶爾見到，還能說上幾句話，張佩華原本認為沒合照的必要，深怕老婆及岳父、岳母介意。64歲的張佩華是昔日瓊瑤小生，演過《婉君》、《雪珂》等電視劇，劇中充滿書卷味的儒雅氣息，深獲女性觀眾喜愛，年輕時他曾與周丹薇、劉雪華談過轟轟烈烈的戀愛，第一段與華航空姐的婚姻僅維持1年，現在的老婆也曾是華航空姐，2人育有1子1女，大兒子已念大學，女兒高三，2小孩身高180、172也都高人一等。

張佩華平時靠爬山保持身材，頭髮斑白了一些，但完全不顯老態，目前在台灣和山東仍經營藏獒生意，台灣大概近50隻，除了藏獒還有其他品種的狗，他說現在大陸市場蕭條很多，才會把一部分的藏獒移回台灣，要不是以前有賺一些，現在根本無法支撐每個月的支出，光飼料就要7、8萬，相當驚人；他去年拍湖南衛視的電視劇《不一樣的男子2》，現在平均一年接一部戲，生活自在愜意。

周丹薇是蔣黎麗前公公的乾女兒，周丹薇與蔣的前夫年輕時就認識，加上拍戲的情誼，2人交情匪淺，周丹薇和前夫離婚後沒有再談感情，蔣黎麗熱心說今年要幫好友介紹對象，周丹薇不想再踏入婚姻，蔣黎麗勸她不要婚姻但要有伴，一度想撮合周丹薇和學琉璃的日本老師安井顯太，她在一旁笑笑。

周丹薇去年11月舉行個人琉璃藝術聯展，22件的展品都找到收藏家，蔣黎麗不僅掏腰包幫好友捧場，還為好友兩肋插刀介紹2位企業家前往鑑賞、收藏，有一天其中一位大老闆突然出現在聯展上，周丹薇連忙呼叫蔣黎麗，蔣騎著youbike衝到會場，讓周丹薇十分感動，大老闆問蔣「你有車位嗎」？蔣比著一排的youbike車位，回說「我的車位很多」，把大夥笑翻。去年的聯展圓滿成功，周丹薇今年已獲邀到中南部辦聯展，年後將趕工創作琉璃，企盼讓更多人欣賞琉璃之美。

(中時)